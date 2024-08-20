美股｜道指收市升236點 納指漲1.39% AMD及Nvidia同升逾4%
撰文：蕭通
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市場關注美國民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）召開，以及聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周五將發表講話 。美股周一（8月19日）上揚，道指收市升236點；納指升1.39%。
道指收市報40,896.53點，升236.77點或0.58%；納指報17,876.77點，升245.05點或1.39%；標普500指數收市報5,608.25點，升54.00點或0.97%。
其中，晶片製造商AMD升4.52%，此前該公司表示計劃以49億美元收購伺服器製造商ZT Systems，以加強與AI晶片龍頭的Nvidia競爭。Nvidia同日亦升4.35%，每股收報130.00美元。
Tesla升3.12% Estee Lauder跌逾2%
美股七雄普遍上揚，其中Tesla飆3.12%，Google母公Alphabet升2.28%。微軟（Microsoft）漲0.73%、Amazon升0.66%、Meta漲0.35%。但蘋果公司（Apple）跌0.07%、
化妝品製造商Estee Lauder預測年度利潤低於預期，股價下跌2.23%。
獨立投資銀行B. Riley Financial繼上週大跌超過65%後，周一再跌5.81%。