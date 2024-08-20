美股｜道指收市升236點　納指漲1.39%　AMD及Nvidia同升逾4%

市場關注美國民主黨全國代表大會（Democratic National Convention）召開，以及聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周五將發表講話 。美股周一（8月19日）上揚，道指收市升236點；納指升1.39%。



圖為2024年6月14日，美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）交易員在交易大廳工作。（Reuters）

道指收市報40,896.53點，升236.77點或0.58%；納指報17,876.77點，升245.05點或1.39%；標普500指數收市報5,608.25點，升54.00點或0.97%。

其中，晶片製造商AMD升4.52%，此前該公司表示計劃以49億美元收購伺服器製造商ZT Systems，以加強與AI晶片龍頭的Nvidia競爭。Nvidia同日亦升4.35%，每股收報130.00美元。

圖為2019年8月19日，美國加州洛杉磯的Estee Lauder化妝品專櫃。（Reuters）

Tesla升3.12% Estee Lauder跌逾2%

美股七雄普遍上揚，其中Tesla飆3.12%，Google母公Alphabet升2.28%。微軟（Microsoft）漲0.73%、Amazon升0.66%、Meta漲0.35%。但蘋果公司（Apple）跌0.07%、

化妝品製造商Estee Lauder預測年度利潤低於預期，股價下跌2.23%。

獨立投資銀行B. Riley Financial繼上週大跌超過65%後，周一再跌5.81%。