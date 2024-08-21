小米上季經調整多賺20.1% 電動車收入62億人幣 季內交付2.7萬輛
撰文：鄭文玥
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小米（1810）公佈截至6月底季度業績，期內經調整淨利錄得61.75億元人民幣（下同），按年增長20.1%，其中包括智能電動汽車等創新業務，錄得經調整淨虧損人民幣18億元。
總收入888.87億元，按年增長32.0%，創下歷史新高。「手機×AIoT」分部收入為825億元「智能電動汽車等創新業務」分部收入為64億元。
智能電動汽車收入62億元
期內智能電動汽車等創新業務分部總收入為64億元，其中，智能電動汽車收入62億元，其他相關業務收入人民幣2億元。本季度，智能電動汽車等創新業務分部毛利率15.4%。
2024年第二季度，Xiaomi SU7系列交付新車達27,307輛。預計將於11月提前完成交付新車10萬輛的目標，並將沖刺2024年全年交付新車12萬輛的新目標。
期內公司汽車銷售門店已達87家，覆蓋中國大陸地區30個城市。
智能手機業務按年增27.1% 機構指出貨量全球第三
小米期內，智能手機業務收入465億元，按年增長27.1%，智能手機業務毛利率為12.1%。全球智能手機出貨量為42.2百萬台，按年增長28.1%。
根據Canalys數據，2024年第二季度，小米全球智能手機出貨量排名穩居第三，市場份額為14.6%。在中國大陸地區出貨量排名重回前五，市場份額提升0.8個百分點至14.2%。