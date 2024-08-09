雷軍預告小米旗艦國際版將內置Google Gemini　打造全方位AI體驗

據8月8日消息，小米創辦人雷軍在社交平台上透露，小米旗艦設備的國際版將會與GoogleAI大模型Google Gemini合作。這項合作旨在為用戶帶來更智能、更直觀的使用體驗。



雷軍指小米15的國際版，將與Google Gemini合作。（x）

小米旗艦設備的國際版將會與GoogleAI大模型Google Gemini合作：

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據了解，Google Gemini是一款多模態AI大模型，能夠識別、理解和操作多種類型的訊息。舉個例子，你可以畫出一隻鴨子，在這條曲線逐漸變成一隻完整的鴨子的過程中，Gemini都能精準地識別出來，併為你畫上波浪線，他能夠理解你的意圖並準確指出這是鴨子在水中游泳的場景。

根據Google公布的數據，Gemini能夠輕鬆勝任自然圖像、音頻和視頻理解到數學推理等任務。從測試結果來看，在文本、常規推理、數學、代碼等領域，Gemini的表現幾乎是全方位碾壓了OpenAI的GPT-4。

雷軍表示，小米15系列國際版本將會內置GoogleAI大模型Gemini。據悉，該產品最快將於10月份亮相。這一舉措預示着小米國際版旗艦產品將擁有更強大的人工智能功能和更優秀的用戶體驗。

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