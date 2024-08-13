小米Xiaomi Buds 5評測｜音質不俗！最實用通話錄音iPhone都用得

小米一直以高性價比的產品見稱，他們的真無線耳機也屢獲好評。最新推出的Xiaomi Buds 5在外型、功能有顯著提升，尤其新增的獨立錄音功能更是同級產品中的首創，吸引了不少目光。筆者近日搶先入手Xiaomi Buds 5實測，立刻分享詳細的體驗。



輕巧舒適 半入耳設計

首先來看Xiaomi Buds 5的外觀設計。它採用了類似AirPods 3的半入耳式結構，整體輕巧。對於不喜歡將耳塞完全塞入耳道的用家來說，這種設計無疑更加舒適。雖然缺少入耳式的穩固感，但憑藉耳機柄上的壓力感測器和通過人體工學優化的弧度，在日常使用中也不易脫落。Xiaomi Buds 5的充電盒延續了小米耳機一貫的圓潤設計風格，白色的本體看起來簡潔大方。小巧的體積可以輕鬆放入口袋攜帶，盒蓋開合也很有質感。

小米Xiaomi Buds 5 實試開箱評測

打開就可以看到銀色機身的耳機

Harman調音 中高音出色

Xiaomi Buds 5的音質表現，小米此次與音頻設備商Harman合作調音，再次印證了他們對音質的重視。實際試聽下來，Xiaomi Buds 5的整體音色偏向平衡，中高頻表現尤為出眾。人聲的刻畫非常到位，樂器的細節也能清晰展現。相比上一代，解析力和透明度都有少許提升。新耳機支持SBC、AAC等主流的藍牙音訊編碼，並通過了Qualcomm Snapdragon Sound X Hi-Res雙HIFI聲音質量認證，可實現44.1kHz/16bit的無損音質。內置的雙磁單元，則進一步保障了信號的完整性。遺憾的是，作為半開放式耳機，Xiaomi Buds 5在低頻表現上稍顯不足，電子音樂的重低音效果打了些折扣。不過總體而言，以這個價位來看，Xiaomi Buds 5的音質表現已經相當不錯。

耳機有點像AirPods 3的半入耳式設計

可以利用自用Xiaomi Earbuds app作不同設定

降噪一般 錄音更實用

雖然Xiaomi Buds 5標榜具備主動降噪(ANC)功能，但受限於半入耳的佩戴方式，降噪效果並不算突出。它能一定程度地過濾掉低頻噪音，比如車內或辦公室的背景聲，但對人聲的阻隔效果有限。不過考慮到舒適度和價格因素，Xiaomi Buds 5的降噪水平還算過得去，足夠應付一般的使用場景。

始終並非完全封閉式耳機，因此降噪效能不要有太大的期望。

與降噪相比，Xiaomi Buds 5的獨立錄音功能無疑是更大的亮點。用戶只需連按耳機柄三下（可自行再作設定），即可隨時開啟錄音，非常便捷。無論是錄製播放中的音樂、採訪時錄音，還是在通話過程中錄下談話內容，Xiaomi Buds 5都能輕鬆勝任。同時，它還支持iPhone系統的通話錄音，打破了Apple設備的封閉限制。錄下的音頻文件後，可利用app同步到手機之中，供日後回聽。對於需要經常錄音的用戶，如記者、學生等，這項黑科技絕對是一大福音。

可以直接在手機上設定音質及錄音等選項

當耳機單獨錄完對話，可以利用app將音頻直接過落手機內，就連iPhone都可以使用。

續航強勁 連接穩定

Xiaomi Buds 5在電池續航方面表現優異。單次充電後，耳機本體可連續使用6-7小時，搭配充電盒則可提供長達39小時的播放時間。即便開啟ANC，也能輕鬆應對一天的使用需求。快充方面，15分鐘的倉充就能獲得3小時的續航，可以說是相當給力了。此外，Xiaomi Buds 5採用了藍牙5.4連接技術，搭配小米定製的天線和算法，可實現穩定流暢的無線連接。在室內10米左右的範圍內，幾乎不會出現斷音或延遲的問題。Pop-up配對窗口、雙設備快速切換等貼心功能也一應俱全，使用體驗十分便捷。

以$599的售價而言，音質算是中規中舉的質素，但單單有獨立錄音的功能，就連iPhone都用得，不單米粉，就連果粉都可以值得購入。

綜合來看，小米Xiaomi Buds 5在599元這個價位上表現出了相當不錯的性價比。擁有不俗的音質、加上十分實用的獨立錄音、強勁的續航以及便捷的連接體驗，值得考慮。