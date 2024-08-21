市建局發債｜受家辦私銀等本地及外資歡迎　超額認購2倍

市建局今日宣布，在其 30 億美元中期債務證券發行計劃下，成功發行三筆合共 120 億港元的債券，分別為 40 億港元 3 年期、50 億港元5年期及30億港元10年期，所得資金將用於市區重建項目及一般營運用途。



發債120億元息率3.35至3.55厘

當中40 億港元 3 年期票面息率為 3.35% ，50 億港元5 年期票面息率為 3.45% ，30 億港元10 年期票面息率為 3.55%， 合共 120 億港元，這是市建局自 2009 年以來，首次再度涉足公開機構債券市場。

市建局表示，是次發行 屬歷來最大規模的港元債券交易之一，亦是本港歷來最大筆 5 年期及 10 年期債 券，發行收益率則為過去兩年半以來，港元公開債券市場中最低。

該局表示，這批債券受到多元化及高質素的本地和海外機構投資者歡迎，包括銀行、 資產管理公司、企業、保險公司、對沖基金、地方中央銀行、官方機構、家族 辦公室和私人銀行。認購訂單金額一度高達逾 228 億港元，超額認購率約 2 倍。

市建局感謝承銷團隊專業的意見及同業支持，包括中銀香港、東方匯理銀行、匯豐銀行、渣打銀行、瑞士銀行、法國巴黎銀行、星展銀行、工銀亞洲、 摩根大通、瑞穗、澳新銀行、交通銀行、巴克萊銀行、花旗銀行、德意志銀行、 美林證券、摩根士丹利、高盛銀行，令債券發行得以成功。