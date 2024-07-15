市建局擬發債最多150億　9月有望首輪發債　議員憂成財政「黑洞」

市建局上年度錄得39億元淨虧損，財務狀況備受關注。局方今（15日）表示，過去一年全球經濟複雜多變，利率持續高企，發展商投資審慎，對財政收入造成壓力，本年度收購建築成本達643億元，目前現金儲備180億元，準備在本財政年度透過發債和銀團貸款，雙線融資。局方透露未來兩三年發債融資規模約100至150億元，可能今年9月正式發債，明年初第二次再發債。有議員在樓市下行期間發債，會變咗「黑洞」。



市建局行政總監韋志成。(資料相片)

市建局：已承諾項目不會「走數」

民建聯議員劉國勳在今日（15日）立法會發展事務委員會上，關注市建局資金短缺的應對方法，擔心影響收購重建計劃。市建局行政總監韋志成透露，未來兩三年發債融資規模介乎約100至150億元，早前已向港澳及新加坡投資者介紹發債計劃，可能9月正式發債，明年初第二次發行，主席周松崗強調已公布的重建項目不會「走數」，但未公布的項目，要審視財政能力再調整。

劉國勳發言。（夏家朗攝）

洪雯追問檢討進展 政府：現階段未開始

市建局上年度只有九龍城盛德街一個重建項目招標，虧損15億元，局方連續兩個年度見紅。選委界洪雯認為大刀闊斧的改革事在必行，她問及檢討「七年樓齡」的收購及補償機制，和擴大和轉移地積比的研究進展，發展局局長甯漢豪表示，現階段未開始，因為過去集中處理調低強拍門檻，會適時檢討；至於地積比轉移，她說會研究跨區地積比轉移的安排，希望明年上半年有可以提出的建議。

市建局公布上年度財政狀況，周松崗指(資料圖片)

選委界議員周文港關注，除政府早前放寬向市建局的借貸上限，由60億元增加至250億元外，會如何支援市建局。甯漢豪表示，除了免補地價，當局亦會把重建項目附近政府土地，交給市建局一併發展，以提升商業回報；她續說透過規劃手段例如轉移比率，拆牆鬆綁後，不論市建局還是私人發展商也用得著。她指，市建局無可避免受外圍經濟、本地房地產影響，現金流有一定挑戰，但財務仍穩健，局方長期信貸評級獲標準普爾評為AA+ 。

周文港（黃浩謙攝）

樓市下行 陳學鋒憂發債變「黑洞」

但樓市下行，民建聯議員陳學鋒擔心市建局發債會否成財政「黑洞」，韋志成說局方現時有180億現金儲備，可以不借貸繼續做舊區更新，但由於更新步代跟不上老化，需要爭取擴大資源，亦未必要借盡250億元的貸款上限，會按市場走勢決定貸款。