市建局發債120億元息率3.35至3.55厘　歷來最大規模港元債券發行

市場消息稱，市建局完成為120億港元債券發行定價，是次發行分為3年期、5年期、10年期，最終定價為3.35厘、3.45厘和3.55厘，較銷售文件意向息率收窄35至40基點。市建局今次為2009年以來首次發債，而且是首次涉足公開機構債券市場，並列為歷來最大規模的港元債券發行。

同時，也是歷來最大規模的5年期及10年期債券發行，發行收益率為過去2.5年以來港元公開債券發行中最低。



瑞銀、中銀、東方匯理、滙豐、渣打為市建局發債的聯席牽頭行。

據市場消息，市建局40億港元3年期3.35厘，原意向息率3.75厘；50億港元5年期3.45厘 ，原意向息率3.80厘；30億港元10年期3.55厘，原意向息率3.95厘。

市建局團隊計劃為「龍城」區進行一系列美化工程。（市建局網誌）

訂單簿達228億元

消息稱，市建局在8月19日的委任通告發佈後，選擇進行為期兩天的執行策略，舉辦大型投資者電話會議。在投資者表現出强烈的興趣及提供反饋後後，市建局在翌日早上宣佈初始價格指引及展開日内建簿。訂單簿在亞洲時間中午前超過150億港元，並在最終價格指引宣佈前超過228億港元。

而最終訂單簿約200億港元，債券需求由本地銀行司庫主導，同時也吸引了高品質的官方機構、養老基金、保險公司、企業、實錢投資者及家族辦公室。該次交易標誌著港元債券發行公開市場發展的一個重要里程碑，歷史上港元債券發行市場幾乎都是私募發行。

市建局（資料相片）

事實上，近年市建局正面對虧損情況，財務狀況也受到市場關注，今年上年度錄得39億元淨虧損。如早前7月份市建局表示，過去一年全球經濟複雜多變，利率持續高企，發展商投資審慎，對財政收入造成壓力，本年度收購建築成本達643億元，目前現金儲備180億元，準備在本財政年度透過發債和銀團貸款，雙線融資。

去年底低估價近兩成沽九龍城地皮

翻查近年市建局旗下項目推出招標，反應也未如理想，如最近一幅批出的地皮，為九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目，在2023年12月以19.34億元批出予信置（0083），每呎樓面地價4,694元，較早前估值下限低約19%。

九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目，在2023年12月以19.34億元批出予信置，每呎樓面地價4,694元，較早前估值下限低約19%。

至於規劃發展超過二十年的觀塘市中心第四及第五發展區招標項目（裕民坊商業項目），在2023年2月公佈落實流標後，一直調整發展方向，至今暫時仍未推出市場。

裕民坊商業流標、估值腰斬

觀塘市中心商業項目早於2022年8月推出招收意向書，當時市場最高估值達259億元、每呎樓面地價達12,000元，最低則約7,000元，估值約151億元。不過，由於市場氣氛轉淡，項目估值同年11月中被下調至每呎介乎4,300元至10,000元，即估值介乎93.1億至216.6億元。

惟直至截標前，估值已經跌至約87億至130億元，每呎樓面地價介乎4,000元至6,000元，較去年8月份推出招收意向書時，大幅回落43%至50%。

觀塘市中心第四及第五發展區招標項目（裕民坊商業項目）在2023年2月流標。（蔡偉南攝）