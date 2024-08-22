強積金8月初至今人均賺1500元　日股基金跑輸跌2.84%

儘管市場出現大調整，強積金制度目前仍有望在2024年實現第6個正回報的單月。積金評級數據顯示，強積金8月初至今（截至8月19日）錄得約0.83%的回報率，預計今年迄今投資收益約6.61%，這是強積金自推出以來第6個最佳的首8個月回報。



以港元計算，估算8月份月初至今投資收益約71億元，即475萬名強積金成員平均獲利約1,500元，今年迄今投資收益約為735億元，每位成員平均收益約15,500元。



積金評級估算, 8 月份月初至今人均賺1,500 元。

年初至今人均賺1.55萬元 美股基金表現最佳

日本股票基金是強積金目前唯一錄得單月虧損的資產類別，月初至今下跌約2.84%，但繼 8月5日的日經225指數出現有史以來最大單日跌幅後已大幅反彈。

美國股票基金是 2024 年表現最佳的強積金資產類別，但值得注意的是，以宏利MPF康健護理基金佔比最重的其他股票基金在8月排名第一，突顯了醫療保健行業在市場大波動時期的多元化投資的優勢。

計入8月份供款後，8月底強積金總資產有望升至約1.248萬億元，較7月底增加約111億元，今年至今增加約1,077億元，如能實現這目標，將是強積金總資產連續第3個月創出歷史新高位，相當於475萬名強積金成員平均賬戶結餘約262,600元，比7月底增加約2,300 元，今年迄今增加約22,700元。

市場洗盤突顯多元化及持續投資重要性

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，儘管8月份市場出現極端的月内波動，美股指數一度陷入回調區域，加上日本的日經225指數錄得有史以來最大單日跌幅，但強積金仍有望錄得單月正回報。

他指出，8月份市場出現洗盤，突顯了多元化及持續投資，以及在市場短期下調時為投資充值的重要性。底線是多元化及專注長線投資是退休投資成功的關鍵。

8月2日，美國納斯達克指數收市較一個月前創下的歷史新高跌逾10%。8月5日，日經 225指數下跌逾12%，多種因素的共同作用可能會繼續擾亂市場。日本的利差交易正在結束，美國利率討論正在激烈進行，美國大選在即，而市場對中國經濟增長的擔憂依然存在。