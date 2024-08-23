金管局：確認未改中小企貸款風險胃納　數月來已支持1.4萬中小企

金管局總裁余偉文和香港銀行公會三家主席銀行今日（8月23日）上午11時30分就成立中小企融資專責小組會見傳媒。余偉文表示，過去數年香港銀行業一直支持中小企及各行業，2019年以來金管局已經與銀行業成立中小企協調機制，期內推出不少措施，包括還息不還本等，協助中小企過度，如新冠疫情等困境。



他又指，明白近日受外圍環境不明朗等因素影響，中小企經營充滿困難，因此推出9項措施支持中小企，特別是不要求按時供款按揭客戶提前還款，及不會單純因為抵押品價值變化而調整額度，一旦調整信貸額度給予客戶最少6個月過渡期。

他指，三月推出至今，已有約14,000中小企受惠，涉及信貸額度達310億元，當中包括還息不還本、新批貸款，及其他利息優惠等。

確認三間發鈔行未改中小企貸款風險胃納

他又指，一直有與其他20個行業商會交流溝通，以了解他們的需要，今日亦再次確認，三家主席銀行未有改變其中小企信貸風險胃納措施，早前9項措施亦會繼續。

另外亦聯同銀行，針對個別中小企成立「中小企融資專責小組」檢視個案，並推出三項措施，包括由金管監檢視個案，再轉介相關個案到銀行，同時希望銀行有專人快速處理問題，另外一旦有新方案，可交由其他銀行採納，同時亦會加強溝通。

他強調，如果中小企情況未得到改變，銀行不可避免要處理，但重申會以包容的方式， 與中小企溝通。

至於按揭政策方面，銀行收齊文件後，會在一定時間內回覆客戶，細節待業界進行討論。匯豐（0005）香港行政總裁林慧虹表示，該行按揭貸款餘額按年增加1.4%，已批按揭數目走勢與整體走勢是一致的。她指，各銀行有其按揭政策，非一刀切收緊審批，有共識支持香港經濟，該行亦投資很多資源支持中小企，如支持中小企升級轉型及資金需要，至今有約2,000多客戶的貸款獲延期。

中銀副董事長兼總裁孫煜稱，針對中小企的信貸政策無改，若維持還款不會因為抵押品價值下跌而催還貸款，又表示，若客戶提供相關文件，會在兩周內回覆客戶的按揭申請。