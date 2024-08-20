地產界本周向金管局轉交20個案　涉銀行call loan及收緊按揭

經民聯連同八大地產代理業界早前與金管局會面，為中小企融資困難發聲，行政會議成員、經民聯副主席林健鋒更激動落淚，成為熱話。有份參與會面的香港地產代理總商會潘達恒表示，目前正連同其他地產商會收集資料，預計本周五﹙23日﹚前會將約20宗個案上交金管局跟進，當中包括有中小企面對不正當call loan個案，以及收緊按揭個案，後者主要涉及樓齡太大按揭申請，及申請按揭審批時間過長等問題。這些個案涉及本港不同類型的銀行，而當事人有中小企，也都有個人。



有份參與會面的潘達恒表示，正連同其他地產商會收集資料，預計本周五前會將約20個個案上交金管局跟進。（陳葦慈攝）

收集資料過程中遇困難 致未正式轉交個案

潘達恒在接受《香港01》訪問時表示，在收集個案資料的過程中遇到困難，故此與金管局開會以來逾一周，仍未有正式轉交個案。個案涉事人主要擔憂透露詳情，會影響與銀行關係及信貸申請，但近兩三個月以來，銀行收緊按揭及不正當call loan發生情況頻繁，故此各商會認為有需要聯合向金管局反應情況。

他指出，有中小企因抵押品，主要是物業價格隨樓市下跌，而在正常還款情況下，被銀行call loan，要求透過現金等方式補差價。與此同時，銀行過往會批出村屋及舊樓按揭，但現在取態收緊，即使做借貸都會設條件，還款期要用40年的基數減去樓齡，變相縮短還款年期。另外，也有申請按揭貸款被無故延長審批時間，由過往約2周，延長至2至3個月才有回覆。

金管局副總裁阮國恒日前表示，3月出台9招撐中小企措施，已包括銀行承諾即使抵押物業價格下跌，借款人若能如期還款並不會call loan，金管局短期內會成立專責小組跟進求助個案。但外界也不應「妖魔化call loan」，因這是銀行風險管理措施，銀行責任所在是面對存戶，金管局責任是確保銀行在存戶提取存款時，能夠滿足其需求，故此必須風險管理到位。