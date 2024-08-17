林健鋒稱中小企流動資金緊張　冀政府及金管局可出手相助

經民聯立法會議員林健鋒今日（17日）出席電台節目時指出，政府對樓市撤銷辣招後，樓市仍欠缺活力，又指出面對高息環境樓價持續下滑，市民申請按揭時遇上困難。同時指出不少中小企反映面臨融資困難，被銀行要求提早還款及增加抵押品。



林健鋒進一步指出在未來數個月，屬業界生死存亡關鍵時間。存有不少變數，並非一帆風順。受到地緣政治及美國大選等因素影響，不少計劃來港投資的人士作出重大決定時會感到猶疑，商業亦感到被動。

他指出中小企流動資金相當緊張，希望政府及金管局能出手相助，及希望銀行可以跟隨政府早前推出的指引。若客戶按時還款便不催還貸款，同時強調並非要求政府派糖，但期望可以在關鍵時刻予中小企「氧氣」。

8月9日，經民聯與地產代理業界向金管局反映經營苦況，當日林健鋒在記者會上一度感觸落淚。（陳葦慈攝）

盧偉國冀政府工程加快上馬

同屬經民聯的工程界立法會議員盧偉國亦指，工程建築業的長遠工作量足夠，每年公私營市場總工作量龐大，但環球經濟不理想，香港疫後復蘇亦沒有想像中快，加上內地經濟有各方面問題，導致本港部分建築公司要減薪，亦面對資金周轉問題。私人市場低迷，正是政府工程加快上馬的時間。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指，政府可以考慮將部分工程外判，將學校或政府建築物等項目交予業界，增加工程量，又說政府在疫情期間曾經就工程項目推出2%或3,000萬元封頂的預先付款，可以再作放寬，令業界有更好的資金流。