總商會籲重推百分百擔保特惠貸款　提高BUD資助上限

金管局宣布成立中小企融資專責小組，處理中小企融資困難個案及加強業界溝通，香港總商會表示歡迎。同時指出就即將發表的《施政報告》提呈建議書，提出多項支援中小企業的措施，包括重推「中小企融資擔保計劃」下「百分百擔保特惠貸款」，並提升「中小企業市場推廣基金」（BUD）的資助上限等。



總商會表示，雖然經濟逐步復蘇，不少中小企業仍面對經營挑戰，在最近進行的問卷調查結果顯示，接近7成半受訪企業表示資金周轉是未來12個月面臨的最大難題。政府雖已推出多項政策措施，近半受訪會員表示融資仍然困難。

另一方面，經民聯最新發稿稱，歡迎金管局回應，希望可切實協助有需要的中小企，並讓準業主完成置業。

經民聯稱，美國聯儲局減息在望，利率高企對本港經濟及各行各業帶來的壓力有機會得以紓緩，目前正值經濟邁向復甦的關鍵時刻，不少企業亦期望推動業務升級轉型。就此，經民聯促請特區政府重推「百分百擔保特惠貸款」及「還息不還本」計劃。經民聯稱協助本港企業尤其中小企改善現金流，渡過眼前難關、迎接發展新機遇。

發展局會向建築商加密分期付款

此外發展局局長甯漢豪接受《香港電台》訪問時表示，短期內會與金管局、銀行界、建築界代表舉行會議，讓建築界直接向銀行表達困難，而已拍板落實的工務工程，政府會向建築商加密分期付款，亦會協助業界建立溝通平台，以助業界改善現金流。 她亦指，政府會向銀行界表達立場，未來工程量會較過去增加，基本工程開支每年達900億元，比過去5年平均多17%。

甯漢豪又表示，不要期望所有放緩的工程項目，為了建築界而即時重推，否則便無法達到控制政府開支的目的。