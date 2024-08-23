地產界延下周交個案予金管局 另有中小企被call loan涉數百萬元
銀行call loan或收緊按揭，惹來社會迴響。金管局今日﹙23 日﹚宣布成立中小企融資專責小組，以個案及聯合層面，推動相關工作之際，據《香港01》了解，本港八大地產商會仍將按原定安排，把大約20宗個案轉交金管局跟進，當中涉及中小企面對不正當call loan，以及被收緊按揭個案，惟由於收集資料仍需多一點時間，提交日期由原定今日，延至下周初。
地產商會代表稱滿意金管局回應
金管局總裁余偉文和香港銀行公會三家主席銀行今日﹙23日﹚會見傳媒，宣布成立中小企融資專責小組，跟進轉介個案。金管局副總裁阮國恒表示，會在一兩周內召開首次會議。初期並較密集，每個月開1次會議。同時，包括發鈔行在內的6家銀行可即推2周通知按揭審批結果，回應審批遭拖延訴求。
八大地產商會之一的香港地產代理總商會潘達恒最新表示，對於金管局快速回應表示滿意，專責小組開會跟進，以及銀行2周內通知按揭審批，均能有效針對近期收到的收緊按揭貸款投訴情況，但仍建議當局恢復於去年中完結的預先批核還息不還本計劃。
地產代理總商會稱滿意金管局快速回應
另外，有消息人士《香港01》表示，有一個「被call loan」個案為從事貿易業務的中小企，除了物業按揭外，還有其他貸款，合共涉及200萬至300萬元，「近期由於抵押品價格下跌，被銀行客戶經理口頭call loan，要求增加還款以減低借貸額，又或增加抵押品。」
立法會工商及創新科技事務委員會副主席吳傑莊表示，銀行「落雨收遮」情況近幾個月特別嚴重，近期確實有出現被銀行不正當call loan 個案，但數目為零星，並非普遍現象，相較收到更多的是中小企投訴銀行收緊貸款個案，直接拒絕他們的借貸申請，當中包括按揭貸款，及八九成擔保貸款計劃。
吳傑莊估計與本港經濟及市道復甦不及預期有關。這些企業希望透過銀行借貸提升流動性，挨過艱難日子，若果資金鏈斷裂，便很難繼續經營下去，面臨倒閉風險。