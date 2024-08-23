地產界延下周交個案予金管局　另有中小企被call loan涉數百萬元

銀行call loan或收緊按揭，惹來社會迴響。金管局今日﹙23 日﹚宣布成立中小企融資專責小組，以個案及聯合層面，推動相關工作之際，據《香港01》了解，本港八大地產商會仍將按原定安排，把大約20宗個案轉交金管局跟進，當中涉及中小企面對不正當call loan，以及被收緊按揭個案，惟由於收集資料仍需多一點時間，提交日期由原定今日，延至下周初。

金管局總裁余偉文偕香港銀行公會三家主席銀行宣布成立中小企融資專責小組。﹙黃浩謙攝﹚

地產商會代表稱滿意金管局回應

金管局總裁余偉文和香港銀行公會三家主席銀行今日﹙23日﹚會見傳媒，宣布成立中小企融資專責小組，跟進轉介個案。金管局副總裁阮國恒表示，會在一兩周內召開首次會議。初期並較密集，每個月開1次會議。同時，包括發鈔行在內的6家銀行可即推2周通知按揭審批結果，回應審批遭拖延訴求。

八大地產商會之一的香港地產代理總商會潘達恒最新表示，對於金管局快速回應表示滿意，專責小組開會跟進，以及銀行2周內通知按揭審批，均能有效針對近期收到的收緊按揭貸款投訴情況，但仍建議當局恢復於去年中完結的預先批核還息不還本計劃。

吳傑莊表示，銀行「落雨收遮」情況近幾個月特別嚴重。（黃浩謙攝）

地產代理總商會稱滿意金管局快速回應

另外，有消息人士《香港01》表示，有一個「被call loan」個案為從事貿易業務的中小企，除了物業按揭外，還有其他貸款，合共涉及200萬至300萬元，「近期由於抵押品價格下跌，被銀行客戶經理口頭call loan，要求增加還款以減低借貸額，又或增加抵押品。」

立法會工商及創新科技事務委員會副主席吳傑莊表示，銀行「落雨收遮」情況近幾個月特別嚴重，近期確實有出現被銀行不正當call loan 個案，但數目為零星，並非普遍現象，相較收到更多的是中小企投訴銀行收緊貸款個案，直接拒絕他們的借貸申請，當中包括按揭貸款，及八九成擔保貸款計劃。

吳傑莊估計與本港經濟及市道復甦不及預期有關。這些企業希望透過銀行借貸提升流動性，挨過艱難日子，若果資金鏈斷裂，便很難繼續經營下去，面臨倒閉風險。