恒生梁兆基稱與企業是「同路人」　落雨收遮Call Loan銀行同濕身

中小企反映貸款困難。恒生銀行(0011)行政總裁辦公室高級顧問梁兆基今早（24日）接受商電台節目訪問時強調，恒生已一早積極落實，只要客戶按時供款或有償還能力，銀行不會因抵押品價值下跌而催收欠款(Call Loan)。 梁兆基形容，企業和銀行是「同路人」，「落雨收遮，揼濕的唔只係企業，銀行都無可避免會濕身」。



梁兆基稱，金管局與銀行公會成立中小企融資專責小組，協助處理中小企貸款困難，能釋除中小企的疑慮，並提供處理申訴及覆核個案的渠道。恒生作為服務中小企的本地最大主要銀行，對中小企業務百分百支持，並沒有因經濟逆風而改變信貸政策，強調支持經濟發展、平衡風險、保持金融穩定，是所有銀行的本份。

梁兆基稱，金管局今年3月推出支援中小企的9項措施，恒生已一早積極落實。（資料圖片）

梁兆基：落雨收遮揼濕的唔只係企業，銀行都無可避免會濕身

他又指，金管局今年3月推出支援中小企的9項措施，恒生已一早積極落實，只要客戶按時供款或有償還能力，銀行不會因抵押品價值下跌而call loan。 梁兆基形容，企業和銀行是「同路人」，「落雨收遮，揼濕的唔只係企業，銀行都無可避免會濕身」，因此若企業有前景，即使目前面對困難，銀行都樂意「一齊撐」。

不過他呼籲企業，在可行情況下盡量配合銀行對貸款的盡責審查及批核，指這不但符合對風險管理的要求，亦可讓銀行了解客戶最新的實際情況，從而提供不同支援方案。至於住宅按揭貸款申請，他說，若客戶交齊所有文件，銀行會在兩周內批出貸款決定。

梁兆基料聯儲局下月減息0.25厘。（Reuters）

料聯儲局下月減息0.25厘

另外，他估計美國聯儲局下月減息0.25厘的機會較大，屆時將開展減息周期，料年內會減息兩次，每次減0.25厘，意味有望減息0.5厘。而來年減息機會同樣不少，但減息幅度和頻率要視乎通脹等因素。

他稱，美國減息相信對本港屬好消息，在減息下，各行各業信貸成本會相對降低，據過往經濟，減息普遍會令經濟表現較好，希望來年經濟會較今年理想。至於本港銀行會否跟隨減息，他指，本港大部分貸款以拆息市場為基準，減息後市場會完全反映預期，屆時拆息會跟隨下調。