歐盟加徵反補貼關稅　阻中國電動車駛入市場　難打價格戰｜方保僑

早前，歐盟宣布對中國進口電動車加徵額外反補貼關稅，在全球電動車市場迅速增長的背景下，這項政策不僅針對中國電動車企業，更可能對整個行業的國際競爭格局產生長遠影響。歐盟之所以對中國電動車加徵關稅，主要是認為中國政府對本土電動車企業提供過度補貼，令中國製造的電動車，在歐洲市場上具備了不公平的價格優勢。根據歐盟的調查，這類補貼導致中國電動車的價格遠低於其他國家製造的同類產品，從而威脅歐洲本土的電動車產業。



對中國電動車加徵額外反補貼關稅，最直接的影響就是價格上升，從而削弱了這些產品在歐洲市場的競爭力。許多中國電動車品牌，例如比亞迪、蔚來及小鵬等，過去幾年間依靠價格優勢迅速打入歐洲市場。然而，新的反補貼關稅政策將大幅度提高這些中國電動車品牌的成本，導致其或失去部分市場份額。此外，歐盟這項政策，可能迫使中國電動車企業重新考慮其在歐洲市場的戰略佈局。面對價格上的劣勢，中國企業必然要加強產品的技術創新和提升質量，透過技術優勢來彌補，以維持在市場上的競爭力。

小鵬等過去幾年間依靠價格優勢迅速打入歐洲市場。（資料圖片）

為應對歐盟的關稅政策，中國電動車企業可能採取多種策略；首先，增加產品的多樣性，推出不受關稅影響的車型，例如比亞迪計劃透過增加產品線的多樣性來應對關稅衝擊。具體而言，比亞迪已經在歐洲銷售插電式混合動力車（PHEV），這類車型不在歐盟加徵關稅的範圍內，可以在一定程度抵銷關稅對公司總體業務帶來的影響。

此外，中國電動車企業亦考慮在歐洲設立生產基地，透過本地化生產來避開進口關稅的影響，並更有效響應歐洲市場需求。另一方面，拓展其他國際市場，如東南亞和南美洲等新興市場，也成為中國電動車企業分散風險的重要策略。新興市場的電動車需求正在快速增長，相信中國企業可以透過這些市場，來彌補歐洲市場可能失去的部分份額。

歐盟對中國電動車加徵關稅，無疑會帶來挑戰。（資料圖片）

歐盟對中國電動車加徵關稅，無疑會對他們帶來挑戰，但同時也能促使這些企業加速技術創新和更新全球化佈局。隨著全球電動車市場的不斷擴張，如何在不同市場中找到新的增長點，並且在國際競爭中保持優勢，將是中國電動車企業未來發展的關鍵。儘管歐盟的反補貼關稅政策為中國電動車企業帶來壓力，但這也是他們提升自身競爭力和擴展全球市場的機遇。中國電動車企業能否在新的環境下脫穎而出，將取決於其應變能力與戰略眼光。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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