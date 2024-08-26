陳啟宗稱身家傳子女會引致鬥爭 企業難永續 反指家風傳承要永續
撰文：張偉倫
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恒隆（0101）榮譽董事長陳啟宗上周六（24日）出席論壇時指出，家族企業永續是不可能，反而家風傳承應要求續。他又指出將身家傳予子女只會促使他們互相鬥爭，最佳的方法是將財富捐出作慈善用途。
陳啟宗指出世界上的企業雖然夠持續經營，但很難永續發展，特是大型家族企業，又指出企業無法永續最大原因，在於家族內人才儲備有限。
他分享自己家族企業能持續經營的原因。除運氣因素外更在於每個家族成員均擁有卓越才能，及保持理性思考。所以企業能持續經營，關鍵在家族成員的卓越才能及理性思考。
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他又指出將身家傳予子女只會引致他們鬥爭，最好方法是捐出做慈善，又指出相比起家族企業的持續經營，家風傳承更具持久性。他明言家風傳承實質上就是父母的品德及行為對子女的影響。父母能否以身作則，對孩子的行為模式及價值觀養成至關重要。
恒隆由陳啟宗父親陳曾熙於1950年創立。陳啟宗為恒隆第二代掌門人，他於1972年加入恒隆，至1991年成為董事長。至今年4月時將董事長職位交棒予其子陳文博。