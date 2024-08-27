美股｜道指收漲65點創新高 納指跌0.85% 拼多多ADR瀉28.51%
撰文：蕭通
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美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）日前暗示減息，道指周一（8月26日）盤中曾漲244，其後升幅收窄，至收市升65點，仍創即市及收市新高。但包括Nvidia在內，多隻大型科技股回吐，納指下滑0.85%。
道指收市報41,240.52點，升65.44點或0.16%；納指報17,725.76點，跌152.03點或0.85%；標普500指數，收市報5,616.84， 跌17.77點0.32%。
反映中概股的金龍指數跌0.76%，其中持有Temu的內地電商拼多多（美：PDD），預告盈利能力下降，拖累其ADR股價一度挫逾3成，至收市跌28.51%，每股收報100.00美元。阿里巴巴（BABA）跌4.27%、京東（JD）跌3.84%，小鵬汽車（XPEV）則漲逾7%。
Nvidia挫逾2.2% Tesla跌3.2%
人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia在本周將公布業績，周一收市跌2.25%，每股收報126.46美元。多隻大型科技股下跌，Tesla跌3.23%、Meta挫1.30%、Amazon跌0.87%、Microsoft挫0.85%。另外，Intel跌2%成跌幅最大道指成份股。
波音下跌0.85%，此前NASA選擇SpaceX而非波音的Starliner作為明年接返太空人的載具。