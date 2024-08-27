攜程集團次季淨利增逾5倍　賺38.3億元人幣　收入升13.6%

攜程（9961）公布第二季度業績，期內歸屬公司淨利潤38.3億元人幣（下同），按年增5.1倍；收入合計127.9億元，按年升13.6%；經調整EBITDA利潤率為35%，2023年同期為33%。



公司指，營業收入上升主要歸因於節假日期間越來越強勁的旅遊需求。期內住宿預訂營業收入為51億元，按年升20%；交通票務營業收入為49億元，按年升1%，但由於機票價格波動，按季下降3%；旅遊度假業務營業收入為10億元。按年升42%。

截至2024年6月30日，現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財產品餘額為990億元。

攜程第二季收入合計127.9億元，按年升13.6%。（資料圖片）

攜程主席：跨境遊需求強勁增長

攜程董事會執行主席梁建章表示，在旅遊需求，尤其是跨境旅遊需求的強勁增長下，2024年第二季度，集團實現了持續增長。這一強勁的表現彰顯了集團在動態市場中的適應能力。

公司海外業務及入境旅遊為國際OTA平台Trip.com帶來顯著增長，第二季度收入提升約70%，其中來自亞太地區的收入增長達76%。目前，Trip.com超過65%的交易來自移動應用程式，在亞洲，這一比例已上升至75%。