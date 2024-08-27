蘋果9月9日舉行產品發布會　iPhone 16登場　AI產品料成大會焦點

蘋果公布將於9月9日舉行產品發布會，屆時將公布包括iPhone 16等新產品消息。今年活動主題為「It's Glowingtime」。



目前市場預計，iPhone 16 Pro擁有更大屏幕，該系列還將推出新的相機功能，例如專用的拍照按鈕。但這次主題演講的最大亮點可能是對Apple Intelligence的討論，這個人工智能功能將在所有新款iPhone 機型上提供。

此外，蘋果還準備對其智能手表產品線進行重大調整並改進AirPods系列。新版Apple Watch將擁有更大的顯示屏和更輕薄的外觀。同時有傳計劃首次推出一款由塑料制成的平價版Watch SE版本。

新AirPods方面，一個新的平價版本將取代2019年推出的AirPods，另一個型號將取代2021年推出的中檔AirPods，兩款型號都將採用看起來更像AirPods Pro的新設計，中檔AirPods將首次獲得噪音消除功能。

Luca Maestri年底卸任CFO

另一方面，蘋果公布財務總監Luca Maestri將在年底卸任，Kevan Parekh將於1月1日接任。Maestri將繼續留在蘋果，領導包括信息技術、房地產在內的公司服務部門。蘋果公司稱這是一次「有計劃的新老接替」。

庫克在一份聲明中說，「Kevan一直是蘋果財務領導團隊中不可或缺的一員，他對公司了如指掌」，「他敏銳的智慧、明智的判斷力和財務才華使他成為蘋果下一任首席財務官的不二人選」。

Kevan Parekh已經在蘋果工作了11年，與Luca Maestri差不多同時加入蘋果。他目前負責財務規劃、投資者關係和市場研究等職能。