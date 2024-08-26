iPhone 16 Pro相機規格曝光｜iPhone 16 系列的相機性將有顯著升級，更加入全新的拍攝按鈕，讓用家使用 iPhone 拍攝時更方便。外媒 AppleInsider 早前更曝光了 iPhone 16 系列相機的規格，並分析新增的「拍攝按鈕」到底有什麼用途。



（圖片來源：YouTube@AppleInsider）

iPhone 16、16 Plus 相機配置

iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 依然是雙後置鏡頭，繼續配備 48MP 的主鏡頭，擁有 f/1.6 光圈，並支持 1X 和 2X 的光學變焦。此外，超廣角鏡頭也有提升，光圈從之前的 f/2.4 提升至 f/2.2，這意味著在低光環境下的拍攝表現將更為出色。

值得注意的是，這次 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 還將支持微距拍攝功能，這是非 Pro 型號首次引入這一功能，將使得這兩款機型在拍攝細節方面更加出色。鏡頭布局也發生變化，由之前的對角線排列改為垂直排列。

（圖片來源：YouTube@AppleInsider）

iPhone 16 Pro、16 Pro Max 相機升級

iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 保留三鏡頭設計，主鏡頭依然是 48MP，光圈為 f/1.78，並且可以通過光學變焦進行 2X 12MP 拍攝。另外，將搭載 5X 長焦鏡頭，以及超廣角鏡頭將增至 48MP 並支持像素合併技術，使得在低光環境下的成像質量更為優秀。

此外，這兩款 Pro 型號還將支持以 3K 分辨率拍攝每秒 120 幀的影片，並具備杜比視界（Dolby Vision）技術，使其在視頻拍攝方面達到專業級水平。

新拍攝按鈕

最令人期待的莫過於新增的拍攝按鈕。這個按鈕將出現在 iPhone 16 系列的所有四款機型上，位於手機的右下角，當用家橫向握持手機時，這個按鈕將恰好位於手指的位置，方便操作。

拍攝按鈕採用電容式設計，需要用家的手指觸控才能激活，因此不會在口袋裡誤觸。該按鈕專為相機應用設計，用家可以自定義按鈕與 Apple 或第三方相機 App 的對應操作。在使用相機應用時，該按鈕支持半按功能，可以用來鎖定曝光和對焦，而完全按下則拍攝照片。

由於是電容式按鈕，這個拍攝按鈕還具有類似觸控板的功能。用家可以通過滑動來調整變焦，甚至切換不同的濾鏡，或調整照片的背景景深程度。

資料來源：appleinsider