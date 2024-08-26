彭博﹕蘋果9月10日推出iPhone 16　另推出Apple Intelligence

《彭博》引述消息人士指，蘋果計劃於9月10日舉行今年最大型的產品發布會，屆時將推出新的iPhone 16、Apple Watch及AirPods，而新iPhone將於9月20日發售，與蘋果近年做法相符。蘋果拒絕就消息作出評論。



iPhone 16 Pro機型的屏幕將更大，而且具備新拍攝功能，例如專門用於拍照的按鈕，而且蘋果同時將推出一系列名為Apple Intelligence的人工智能（AI）工具，但整體而言，新iPhone不會與去年的型號有太大分變。

可穿戴設備方面，報道指，蘋果9月推出的可穿戴設備將出現更大變化。Apple Watch Series 10會更薄，但配備更大的屏幕，蘋果亦將改變AirPods產品線，推出新的低端和中端版本，而且會首次在中端AirPods提供消除噪音功能，而入門級型號亦會進行2019年以來的首次更新。