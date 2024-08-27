李嘉誠驚喜現身！　捐創新儀器予港大醫學院　寄語︰要創富先創新

香港大學李嘉誠醫學院獲李嘉誠基金會捐贈亞洲首部突破性醫療儀器Histotripsy 系統，採用組織碎化技術在香港進行臨床試驗，為肝癌患者提供治療選擇。近年鮮有公開露面的首富李嘉誠更在發佈會上驚喜「現身」，以視像形式觀看儀器示範。

李嘉誠現年96歲，記者觀察視像中的李嘉誠揮動雙手，保持著燦爛的笑容，精神狀態非常好，並隔空與在場人士合照。

港大醫學院院長劉澤星表示，李嘉誠常說「要創富先創新」，每逢有新儀器，都會第一時想起李嘉誠醫學院。

他又衷心感謝基金會是次慷慨的捐贈，以及多年來對學院的大力支持，包括去年資助 3,000萬港元用於提升人工智能在教與學領域的應用。

李嘉誠表示，氣泡可以治癌，是一件不可思議的事。﹙黃文琪攝﹚

氣泡治癌 嘆︰不可思議

李嘉誠表示：「氣泡可以治癌，是多麼不可思議的事。醫療科技研究、創新和應用不僅是賦予社會希望的關鍵，也可帶來經濟前景。很感謝密西根大學促成香港兩家醫學院，能通過這治療儀器為香港肝癌患者提供無痛、高治癒率和較能負擔得起的治療選擇。我期待這項創新技術能應用在更多的治療領域，是患者喜訊之餘，更可減低醫療系統的重擔」。

李嘉誠基金會將捐贈另一部 Histotripsy 系統予香港中文大學醫學院，預計於年底送抵香港。基金會將合共捐助 20名肝癌患者予兩間醫學院接受這項嶄新療法作臨床試驗。