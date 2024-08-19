李嘉誠上海「巨無霸」項目股權二次流標　分析：市場期待更高出價

8月16日，李嘉誠旗下的上海長潤江和地產公司持有的40%股權在京東資產交易平台進行第二次拍賣，最終因無人出價再次流拍。該股權涉及李嘉誠進軍上海的首個大型綜合項目——高尚領域，該項目位於上海普陀區，總建築面積達117萬平方米，涵蓋酒店、辦公、居住、娛樂等多功能業態。



內媒《每日經濟新聞》報道，這次流拍引發了市場的廣泛關注，尤其是因為此次拍賣的標的物涉及李嘉誠家族企業的重要資產。高尚領域項目自2006年開始規劃，2009年正式動工，並於2019年和2020年推出多期住宅項目。然而，該項目一直因工期延長、部分資產未竣工等原因而受到市場質疑。

報道指稱，此次流拍的原因之一可能是項目尚未完全竣工，需在最後一期綜合驗收後統一結算，且尚未收到政府部門要求支付逾期竣工違約金的認定材料，這讓許多潛在買家望而卻步。雖然此次拍賣吸引了一些關注，但最終參與競拍的上海翔雅投資諮詢有限公司並未出價，該公司為李嘉誠旗下長和系子公司。

2018年3月16日，長江和記實業有限公司主席李嘉誠正式宣布退休。（Reuters）

市場傳言，李嘉誠家族或在等待更有利的市場時機，可能將這一40%股權納入長實集團的控制範圍。長實集團此前曾表示，對收購高尚領域項目中和潤集團持有的40%權益持開放態度，並擁有優先購買權。這也引發了外界對於未來交易價格走向的廣泛猜測。

值得注意的是，高尚領域項目位於上海中環內，是當地目前規模最大的在售城市綜合體之一。雖然市場對該項目的未來發展充滿期待，但此次流拍表明，潛在買家對該項目當前的市場價值和風險持謹慎態度。

在李嘉誠的商業版圖中，上海一直佔據著重要地位，而此次拍賣結果或許只是其資產布局策略中的一個過渡階段。隨著市場環境的變化，未來該項目股權的動向仍然值得關注。