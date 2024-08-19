GenA.I.沙盒下月開放申請　金管局望年底前啟動應用案例測試

為進一步推動人工智能（A.I.），金管局宣布與數碼港推出新的GenA.I. 沙盒，促進銀行業負責任地推展GenA.I.的科技創新，鼓勵銀行研究更多應用場景，已提升銀行服務及運作效益。金管局副總裁阮國恒表示，相關沙盒希望在下個月開放申請，年底前有首階段的應用案例能夠啟動。



金管局副總裁阮國恒表示，GenA.I.沙盒希望在下個月開放申請，年底前有首階段的應用案例能夠啟動。

應用場景預計包括風管、防騙及客戶互動

金管局助理總裁朱立翹表示，GenA.I.應用場景預計包括風險管理、檢測和預防詐騙，及客戶互動。風險管理方面，潛在用例包括自動分析借款公司的財務報表及相關新聞，並提供風險評估報告及適時的風險預警，從而提升貸款審批及管理流程的效益。同時，協助了解各地的最新合規要求，並按銀行情況，解讀和建議風險管理措施。

在檢測和預防詐騙，潛在用例包括自動審視大量的網站、電郵及短訊內容，協助銀行自動識別欺詐訊息，並作出適時反應。同時，防範深度偽造騙案。金管局及香港銀行至今並未發現有騙徒利用深度偽造成功通過銀行開戶或高風險交易的身份驗證，但會繼續密切關注相關的詐騙手段。金管局會提供更多深度偽造的樣本供業界進行分析，並於適當時候發出指引。

銀行監管過程數碼化

客戶互動方面，客戶服務聊天機械人因應個別客戶的背景、交易記錄、過往的互動內容，自動生成更準確、更適切的回應。

金管局一直致力將銀行監管過程數碼化，並積極探索如何應用A.I. 技術，讓監管工作更精準靈活。Gen A.I.方面，使用大語言模型（Large Language Models，或LLMs）批量處理銀行提供的監管資料，作出自動化分析，例如自動生成分析報告等等。