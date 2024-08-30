胡耀邦孫女胡知鷙　任瑞銀中國區總裁　劍橋畢業投身金融業28年

瑞銀中國區業務出現高層人士變動。該行宣布，胡知鷙（Janice Hu）將出任瑞銀集團中國區總裁一職，全面負責領導和推進瑞銀在華的戰略佈局與業務發展，該任命將於9月16日生效。

胡知鷙為前中共中央總書記胡耀邦的孫女，父親胡德平是中共中央統戰部前副部長、全國工商聯黨組書記。她擁有英國劍橋大學文學專業學士、碩士學歷。

胡知鷙投身金融業近30年，目前擔任瑞銀證券有限責任公司副董事長及瑞銀全球投資銀行部中國區主席。此前，胡女士擔任瑞信中國區首席執行官。

瑞銀表示，作為行業內最資深的銀行家之一，胡知鷙擁有28年的金融行業經驗，她的加入將為瑞銀在華發展注入寶貴的本土洞察與深刻的行業見解。

另外，瑞銀稱，由於家庭原因，錢於軍將卸任中國區總裁一職。未來，錢於軍將擔任集團內其他職務，並繼續參與集團收購瑞信後中國業務整合相關的多個戰略性項目。錢于軍於2015年重返瑞銀，在瑞銀中國區工作已逾9年。他曾擔任多個領導職務，兩次擔任集團中國區總裁，並自2019年10月起任瑞銀證券董事長。期間，錢于軍領導並推動了中國業務發展戰略的全面實施，執行瑞銀「一體化」策略。