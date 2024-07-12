胡耀邦孫女胡知鷙出任瑞銀證券副董事長　此前任職瑞信長達20餘年

前中共總書記胡耀邦的孫女胡知鷙，據報周四（11日）起擔任瑞銀證券副董事長。



據《澎湃新聞》報道，胡知鷙是瑞信前中國區CEO，近期加入瑞銀證券有限責任公司，經公司股東會和董事會批准，自周四起擔任瑞銀證券副董事長。

公開資料顯示，胡知鷙外文名叫Janice，是胡耀邦的孫女，父親則是中共中央統戰部前副部長、全國工商聯黨組書記胡德平。

胡知鷙早年以英國高考A level AAAA的優異成績考入英國劍橋大學，獲文學專業學士、碩士，學成後進入世界頂級投行，長期以來從事投行業務工作，擁有28年金融業經驗，在瑞信任職長達20餘年。

胡知鷙擁有28年金融業經驗，在瑞信任職長達20餘年。（新浪）

32歲時，她晉升為瑞信集團投資銀行部董事總經理，成為當時瑞信全球投行部最年輕的董事總經理。2003年，她協助搜狐完成了亞洲有史以來首批中國互聯網企業零票息零收益可轉債融資，為中國乃至亞洲首批低成本可轉債融資經典案例之一。她又帶領美林為中國財政部發行的2003和2004年外幣主權債創下了中國發行主權外債的早期階段票息最低的美元和歐元債融資紀錄。2005至2009年間，她帶領瑞信作為簿記管理人及主承銷商完成的中國建設銀行先H後A以及中國太平洋保險先A後H的發行，均為中國資本市場首批開創歷史性兩地上市突破的大型案例。

胡知鷙於2021年7月9日獲瑞信宣布任命為中國區首席執行長，現任瑞信中國區副主席、瑞信證券董事長，首都女金融家協會副會長、北京國際財富管理研究院副院長。對於胡知鷙到瑞銀證券工作，報道指出，這項高層人事變動發生前，瑞銀已入主瑞信並完成中國證券業務重組。