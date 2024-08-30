歷時3年終「收貨」　市監總局︰阿里巴巴合規整改工作成效良好

市場憧憬下月初納入港股通前夕，阿里巴巴﹙9988﹚先傳來佳音，3年整改工作獲官方肯定，指成效良好。

市場監管總局表示，依法對阿里巴巴集團在中國境內網路零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為作出行政處罰開展行政指導，責令其停止違法行為、全面自查整改，連續三年向市場監管總局提交自查合規報告。

下一步將指導阿里持續規範經營

央視新聞引述市場監管總局指，三年來，市場監管總局加強對阿里巴巴集團合規整改的督導，對整改落實情況開展深入核查，並委託協力廠商機構開展執法效果評估。從核查和評估情況看，阿里巴巴集團按照《行政處罰決定書》《行政指導書》要求，全面停止「二選一」壟斷行為，嚴格規範自身經營行為，認真落實平台主體責任，健全企業合規管理制度，提升平台內商家和消費者服務水準，合規整改工作取得良好成效，網路零售市場環境得到改善，公平競爭秩序有效恢復，市場發展空間不斷拓展，平台間競爭活力明顯提高，平台經濟發展品質和營商環境持續優化。

市監總局補充，下一步，市場監管總局將指導阿里巴巴集團持續規範經營，進一步提升合規質效，加快創新驅動發展，不斷提升服務水準，為建設世界一流企業、增強國際競爭力提供堅實保障。

杭州，阿里巴巴西溪園區。（視覺中國）

阿里回應︰一個新的發展起點

阿里巴巴回應稱，對於阿里巴巴而言，這是一個新的發展起點。未來，集團將繼續立足創新，堅持合規經營，加大科技投入，推動平台經濟健康發展，為社會創造更多價值。

3年前被罰近200億 需交自查合規報告

2021年4月，市場監管總局指，依法對阿里巴巴在中國境內網絡零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為作出行政處罰，責令其停止違法行為並罰款共計182.28億元（人民幣．下同），並要求阿里巴巴按要求制定整改方案，明確整改任務和完成時限，並在收到本指導書起3年內，每年12月31日前報送自查合規報告。

阿里巴巴當時回應表示，對處罰誠懇接受，堅決服從。