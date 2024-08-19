阿里巴巴(9988)新業績見營運改善　核心電商業務加速變現｜彭偉新

阿里巴巴上周四所公佈的2025財年首季業績穩健，其中，集團季度總收入達到2,432.36億元人民幣，按年上升4%，較市場預期的2,390億元人民幣稍高；另外，真正反映集團營運能力的經調整淨利潤錄得406.91億元人民幣，雖然按年跌9%，但跌幅較市場預期較細。阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘早在年初已經強調，2024年是阿里巴巴投入大年，本季度業績充分反映新發展階段的戰略大圖經過接近大半年的實施後，開始為集團的整體營運帶來正面結果，集團的多個核心業務已重回穩定增長的勢頭。



當中，淘天集團作為阿里巴巴系內最主要的收入來源，分析阿里巴巴時對淘天集團的分析更為重要。集團以「用戶為先」策略帶動，在改善用戶核心體驗上加大投入，過去一季淘天線上GMV錄得同比高單位數增長，而訂單量同比雙位數增長，正是由購買人數與購買頻率增長所帶動。購買頻次最直接反映用戶對消費平台的認可度，反映戰略成功支持整體銷售重新帶來健康增長，並穩定了市場份額。國內電商行業步入激烈的市場競爭階段，淘天能夠精準提升用戶體驗、穩定了市場份額，這是投資界很關注的指標。

值得留意的是，吳泳銘在業績會議上對未來增長目標定下清晰的指引，在市場份額初步穩定後，集團將針對提升整體變現率和商業化措施的項目進展開始加速，預期客戶管理收入(CMR)今年下半年將追上GMV的增長速度。 而CMR與GMV之間的匹配度這一點正是資本市場最為看重的變現率，CMR是阿里巴巴通過向淘寶和天貓平台的商家提供行銷等服務所獲得的收入，包括廣告費和佣金，是電商平台核心主要利潤來源。

其實，吳泳銘於上季業績電話會議上已經給過指引，預計2025財年下半年會逐步推出與新的產品機制和平台演算法相匹配的商業化產品，進一步提升以CMR 為核心的營收增長，證明集團的計劃一直有序推進。集團本季度有不少提升整體變現率的新動作，其中包括4月推出的「全站推廣」廣告工具，具備自動出價、優化目標人群定位和效果看板可視化功能，針對提高商家市場營銷投入及改善其市場營銷效率，可以刺激商家投放營銷的能力。管理層表示看到使用此產品的商家數穩步提升，並預計會在推出的6至12個月後看到明顯的效果，有助提高take rate。

阿里巴巴 (9988) 在8月16日持續交易時段所錄得的資金流入．（圖１）

阿里巴巴在新財季業績「對辨」，而且更在多個層面上均逐步錄得改善，在業績公佈後，無論是在當晚美國ADR市場，又或者在港股市場上均錄得較明顯的升幅，港股方面在上周五業績後第一個交易日，更分別在持續交易時段錄得5.7億港元資金流入(見圖1)，以及收市競價時段錄得4.9億港元的資金流入(見圖2)，總資金流入佔當日成交額68.6億港元的15.4%，反映股東對現時管理層過去一季的表現，以及所定出的營運方針投下信心一票。

阿里巴巴的股價自2023年初由高位116.88港元見頂回落後，股價持續下跌並跌至2024年初見62.98港元後開始作出反彈，股價於2月至4月維持窄幅波動，高低位分別見64.18港元至75.4港元，至於踏入5月才開始作出突破，更開始形成了一底高於一底走勢，而且經過多次回調下，9天RSI均未有失守30水平，反映股價只屬回調，並暗示股價未有再出現明顯下跌走勢。按現時共有29位分析師所給予的目標價中位數為101.7港元，現價仍然有接近27%的上望空間，即使以11個財務模型計算，合理價亦有111.5港元，上望空間更有39%，因此，股價可以上調的機會較大。若果以技術走勢來看，股價在形成了一浪高於一浪走勢後，股價甚至可以升破5月份高位84.6港元水平。若果以今次由去年1月高位116.88港元跌至低位62.98港元整體跌幅，中線以黃金比率61.8%作為反彈目標，上望96.50港元，至於股價失守7月26日低位72.80港元則可以先行沽出離場。

恒指成份股於8月16日收市競價時段的資金流數字。（圖２）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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