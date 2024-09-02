新世界早段瀉逾11%　預告全年轉蝕最多200億元｜港股異動

新世界（0017）於上周五（30）發出盈警，預料公司截至今年6月底的財政年度股東應佔虧損介乎190億至200億元，又預期持續經營核心經營溢利按年減少18%至23%，介乎65億至69億元。



今日（2日）早段新世界股價明顯受壓，低開3.9%，其後股價跌幅明顯擴大，截至上午9時34分，最新報6.98元，瀉11.1%，成交額1,790萬元，市值為189億元。

公司指出該集團指，期內轉盈為虧因2023年度落成並移交的主要項目（包括柏傲莊第一期及第二期）缺乏收益確認、投資及發展物業及商譽重估或耗蝕虧損、出售事項確認虧損，以及年內利率持續高企及人民幣貶值。

該集團又指，投資及發展物業年度獨立重估結果顯示，需進行一次性非現金重估或耗蝕虧損介乎85億至95億元，而有關資產公平值變動及耗蝕虧損屬於非現金性質，並不會對核心經營溢利或經營現金流量產生任何影響。此外，該集團出售新創建集團（00659）股份，並於去年7月1起採納《香港財務報告準則》第17號，因出售錄得一次性及非現金虧損82.57億元。該集團指，預期持續經營業務核心經營溢利為65億至69億元，按年減少18%至23%，因於2023年度落成並移交的主要項目包括柏傲莊第一期及第二期缺乏收益確認所致。至於核心經營溢利來自持續經營業務溢利，不包括投資物業公平值變動、稅項、財務收入和費用、出售成本重新計量、出售非核心資產的盈虧及發展物業、物業、機械及設備、使用權資產以及非流動資產列為待售資產的耗蝕虧損或虧損折讓撥回。

「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」自7月13日開始，7月22日天色不錯，已購票人士在K11 MUSEA六樓收費展區拍攝打卡。(鄭子峰攝)

發言人指為重新出發作準備

新世界發言人表示，是次主動作出的一次性撥備均屬非現金及未變現項目，對集團現金流並不構成影響，這亦是為了之後「重新出發」做好準備。另外，集團今年已完成逾500億元貸款安排及債務償還，整體財務穩健。

地產股普遍低開

其他地產股方面，長實（1113）低開0.2%﹑新地（0016）低開0.7%﹑恒地（0012）低開0.4%﹑嘉里（0683）平開。