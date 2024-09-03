技術走勢好轉兼北水增持　或成推升敏實(0425)主要動力｜彭偉新

敏實集團於8月22日公佈2024年中期業績，營業額為110.9億元人民幣，同比上升13.8%，而純利為10.68億元人民幣，同比更上升20.4%，純利急升主要是受惠於毛利上升23.4%至31.62億元人民幣，令到毛利率升上28.5%，較去年同期26.3%增加2.2個百份點外，亦較去年下半年高出0.1個百份點，因此，以業績來說已算是有較佳的表現。集團在業績公佈後，即時公佈決定動用不多於5億元在市場上進行回購，有助提升集團的每股資產值。雖然在集團業績公佈後，仍然有多家券商下調敏實集團的目標價，不過，按18位仍然有對敏實集團有進行覆蓋調研的分析師的目標價中位值仍然高達20.69港元，較現價仍然高出超過60%，即使以10個投資模型計算出來的合理價仍然達到每股19.73港元，上望空間仍然達到50%，因此，敏實集團現價仍然被嚴重低估。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 20.6%，另外，下一財年的盈利預測仍會增長 20.4%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 10.25%，之後的 5 年的年複合盈利增長為 21.29%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 6.3 倍，市場給予集團的預測市盈率為 5.6 倍，較追蹤市盈率為低。加上現時市賬率只有 0.72 倍，反映基本因素仍然吸引。

敏實集團 (0425) 於今年4月11日至9月2日期間的資金流狀況。（圖１）

敏實集團的機構投資者持股比率為29.25%，並於今年4月10日至今年9月2日期間的股價共錄得9.06%的跌幅，，期間，共錄得 1.82 億港元的資金流走，當中大戶佔其中的1.56 億港元，而散戶則佔當中的 0.26 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.63%；而最低則跌至-16.5%，而到9月2日當日則為8.49% (見圖１)，整體上已見有改善。加上北水投資者近來持續在市場上吸納敏實集團的股份，反映出北水投資者已開始留意到集團的整體投資價值，並推升股份的持股比率，由今年2月底不足10%逐步增加至8月底時的15% (見圖２)，半年內持續比率大升超過5百份點，即投資者已增持了超過50%的持股量，相信北水投資者在市場上持續吸納下，令到貨源更為緊縮下，股價可以有更大的反彈動力。

北水投資者自今年2月底續增持敏實集團的持股比率。（圖１）

股價自去年1月至7月底期間曾三次升至阻力位25港元水平見阻力後，股價終於在8月開始由高位回調，並形成了一浪低於一浪走勢，曾於2月時跌至10.10港元後作出反彈，但股價最後只能反彈至16.50港元後再度下跌，更再跌穿2月時低位，見8月8日低位9.60港元後，在9天RSI出現底背馳下有望見底。若果敏實集團能按照去年8月開始形成的跌浪總跌幅，以黃比率的38.2%作為反彈目標，股價可以上望15.5港元，投資者可以在12.70港元水平買入，不過，若果股價向下跌穿50天線11.50港元的話，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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