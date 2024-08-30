中國財險(2328)季度業績勝預期　有望突破上試3月高位｜彭偉新

中國財險上日公佈的半年業績顯示，集團原險險保費達到3119億元人民幣，按年上升113.7%，而保險收入為2,358億元人民幣，按年上升5.1%，至於純利為184.9億元人民幣，按年下跌8.7%。雖然純利下跌，不過未有對股價構成負面影響外，股價更在上日上升3%，向上突破之前在10.30港元的阻力，主要是集團在中期業績公佈下，同時公佈派發中期股息20.8分人民幣，而且在業績公佈後，更有大行上調中國財險的目標價，並指出集團半年業績惡化主要是受累第一季的數據，而第二季的整體業績已見回穩，當中，按中國通用會計準則下，次季的綜合成本率按年改善1.3個百份點至95.7%，除稅淨利潤按年上升19%，勝於預期。



市場對集團今個財年的全年盈利預測會增長為 18.8%，至於下一財年的盈利預測仍會增長 10.8%，另外，集團之前 5 年年複合盈利會由之前倒退 4.02% 改善至 10.32%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.63倍，而市賬率則為 0.88 倍。

中國財險上個交易日以 10.38 港元收市，全日上升 0.30 港元或 2.97%。集團過去5年的平均Beta值為 0.37，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 11.54 港元，而最低位則曾見 8.55港元，股價於過去52周累計上升 11.75%，由年初至今計算，股價表現跑贏恒生指數，以現價 10.38 港元計，中國財險的股價較 50 天線高出 5.81%，另外，現價亦較 200 天線高出 5.68%，偏離股價的中期及長期走勢不太多，因此，預期股價仍然會有進一步上升的空間。

中國財險上個交易日以 10.38 港元收市，全日上升 0.30 港元或 2.97%。﹙資料圖片﹚

中國險股價於今年3月初曾一度升上最高位見11.54港元後見頂回吐，並未能企穩在11.36港元的水平後持續下跌，股價以一浪低於一浪走勢跌至7月份低位見8.96港元才能回穩，股價由低位反彈，並成功升破20天線後，曾反彈至保歷加通道頂部10.30港元見阻力後，曾三次受制於10.30港元，不過，昨水股價終於以大陽燭升破10.40港元的阻力，雖然仍然受制保歷加通道頂部，但預期在股息率仍然吸引投資者下，股價有機會向上突破前回調浪總跌幅的61.8%反彈阻力位10.50港元後進一步向好。投資者可以在股價向上升破10.50港元買入，上望高位11.50港元，又或者等股價先跌返10.20港元買入，上望仍然以11.50港元為目標價。至於股價若向下跌穿20天線約10港元則要先行沽出止蝕。

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【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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