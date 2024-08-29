中國石油(0857)趁油價波動　可短期上破50天線阻力｜彭偉新

中國石油上日公佈截止今年6月底止的半年業績，營業額達到1.55萬億元人民幣，按年上升5%，至於純利則有886億元人民幣，按年上升3.9%，每股盈利為48分人民幣，每股派22分人民幣作為中期息。雖然上半年原油產量維持在4.748億桶水平，只微增0.1%，另外，國內實現原油產量維持在3.928億桶、以及海外原油產量為8200萬桶，不過，由於受惠於國際油價上升，令到每噸原油的平均實現價格達到4,207元人民幣，帶動整體收入有較佳的增幅。



雖然整體績不算太過令到投資者有驚喜，但集團再以接近60億元人民幣向母企收購中油電能100%的股權，主要是可以涉足在與發電、供電、售電、供熱及電力工程設計等業務上，以協助集團逐步轉型至低碳業務上，尤其是內地已定出了暫停汽油車發牌的日子，預期未來汽油產品的需求會在電動車逐步取代傳統油車而出現明顯下跌。因此，該部署在短期未必可以為集團帶來太大的重要收入，但相信會是日後另一個主要推動業績向好催代劑。

在基本估值上，中石油仍然有不錯的上升空間。（資料圖片）

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 7.3 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7.7 倍，較追蹤市盈率為高。而市賬率則為 0.8 倍。估值未算太過高外，由於現價仍然低於其帳面值，在內地禁止國企賤賣國家資產下，相信即使股價再度上升，亦不會誘發短期進行集資的憂慮。對股價帶來更大的上升信心。另外，集團過去5年的平均Beta值為 0.79，系統性風險仍然低於大市。52周最高位曾見 8.55 港元，而最低位則曾見 4.73港元，股價於過去52周累計上升 27.22%，股價表現跑贏恒生指數及國企指數，以現價計算，中國石油股份的股價較 50 天線低 2.1%，不過，現價則較 200 天線高出 9.71%，技術上未會出現即時的回調壓力。

按現時仍然有16位分析師繼續有對中石油有進行調研的覆蓋，按分析師的目標價中位數8.26港元計算，現價仍然有16%的上升空間。至於利用15個財務模型作為計算合理價值的方法，合理價中位數為8.09港元，較現價仍然有13%的上升空間。因此，在基本估值上中石油仍然有不錯的上升空間。至於技術走勢方面，股價由去年12月見低位4.73港元後便開始由低位逐步回升，更形成了一浪高於一浪走勢，股價最高曾升上8.60港元水平。而在7月見頂後，股價持續回吐，並向下跌穿了50天線及100天線支持，最低見6.25港元，剛好返回250天線支持，以及原先升浪的總升幅61.8%回調目標。近日股價已轉強，並升破10天線及20天線股價上日已升返7.10港元以上。暫時9天RSI仍未升破70水平，投資者可以等股價再向上突破50天線阻力7.29港元的話，才即時追入，又或者再等股價跌返10天線6.86港元水平時買入，預期股價可以向上試7.68港元，即差不多收復原跌浪的61.8%。至於股價宜企穩在20天線之上，失守要考慮先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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