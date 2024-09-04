美股｜道指收市跌626點　納指瀉3.26%　Nvidia挫9.53%

美國8月製造業指數雖從低位回升，但整體趨勢仍顯示工廠活動低迷。美股周二（3日）走低，道指收市挫626點，納指瀉3.26%。 多隻大型科技股下跌，其中人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia挫9.53%，每股收報108.00美元。



道指收市報40,936.93點，跌626.15點或1.51%；納指報17,136.30點，跌577.33點或3.26%；標普500指數收市報5,528.93點，跌119.47點或2.12%。

圖為2024年6月5日，台灣台北電腦展的參加者於Nvidia標誌前走過。（Reuters）

美股七雄全跌逾1% 蘋果跌2.72%

除Nvidia大瀉近一成，美股七雄全部下跌，Google母公司Alphabet瀉3.68%、蘋果公司（Apple）跌2.72%，微軟（Microsoft）跌1.85%、Meta下滑1.83%、Tesla跌1.64%。Amazon亦挫1.26%。

蘋果標誌：圖為2020年7月15日，法國巴黎的蘋果（Apple）專賣店外展示公司標誌。（Reuters）

Intel瀉近9% 波音挫逾7%

多隻晶片股下挫，晶片大廠Intel瀉8.80%，為跌幅最大的道指成份股。其他包括博通（Broadcom）跌6.16%、AMD瀉7.82%等，費城半導體指數同日跌7.75%。

波音（Boeing）股票下跌7.34%，富國銀行（Wells Fargo）將其股票降級至「減持」。

反映中概股的金龍指數收跌0.86%，其中阿里巴巴跌1.28%，小鵬汽車漲3.98%。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

美國8月ISM製造業指數低於預期

數據方面，美國供應管理協會(ISM)公布，8月製造業指數為47.2，從7月創下的8個月低位回升，但仍低於預期的47.5，以及仍處於反映製造業活動收縮的50以下。