號稱做中國Nvidia　估值150億晶片獨角獸一夕解散　400人原地失業

內媒新浪科技、《鈦媒體》等報道，重慶晶片獨角獸公司象帝先計算技術（重慶）有限公司於8月30日召開全員會議，宣布公司正式解散，所有400多位員工即日終止合同，原地失業。



「象帝先」為號稱做中國「英偉達」（Nvidia）的國產GPU（圖形處理器）廠商，最新估值達150億元（人民幣，下同）。



象帝先董事長、執行長唐志敏是中國科學院計算技術研究所主任研究員。（網絡圖片）

綜合內媒報道指，公司管理層在全員會議上透露，該公司與投資方簽了一份B輪滿5億元的對賭協議，但最終未達成協議條款，所以被股東起訴。

管理層也說，目前公司帳戶已被凍結，當前及未來也無資金進來，因此全部員工都解約，欠薪記在帳上，後續將繼續尋求新投資人爭取和起訴股東商議接觸帳戶凍結，股權資金全部退還員工，但公司具體執行方案沒有透露，也未透露對賭協議的更多細節。

多位員工稱，象帝先有拖欠工資的情況。（網絡圖片）

脈脈和小紅書信息則顯示，多位員工稱，象帝先還拖欠了他們兩個月的工資，公司將不會給予賠償金。

公開資料顯示，象帝先成立於2020年9月，總部位於重慶，並在北京、上海、重慶、成都、蘇州等地設立了研發中心。公司獲得了重慶市的支持，是重慶市重點引入孵化的晶片科創企業，最新估值達150億元，是重慶集成電路領域少數幾家獨角獸之一。

「象帝先」為號稱做中國「英偉達」（Nvidia）的國產GPU（圖形處理器）廠商，曾布發「天鈞一號」、「天鈞二號」等晶片。（網絡圖片）