強積金8月人均賺4600元　年初至今累積賺1.85萬元

8月初金融市場曾出現大幅波動，但積金評級數據顯示，當月強積金仍錄得約1.76%的正回報，這標誌著強積金連續4個月錄得正回報，今年迄今增幅達7.6%，是自強積金成立以來第五佳的首8個月回報表現。以港元計算，8月份投資收益相當於約218億元，即 475萬名強積金成員平均獲利約4,600元，今年迄今投資收益約為882億元，每位成員平均收益約18,500元。



已為連續四個月正回報

計入供款後，截至 8 月底強積金總資產估算約為1.26萬億元，再創歷史新高位。475萬名強積金成員的平均賬戶結餘目前約為265,700元，比7月底增加約5,400元，今年迄今增加約25,700元，這是自2021年6月以來的最高水平，也是自強積金成立以來的第三高水平。

值得留意的是，雖然所有資產類別都錄得正回報，但「其他股票基金」（以宏利MPF康健護理基金為主）以5.2%的升幅位居8月份投資回報榜榜首。

日股為年初以來表現最佳基金

儘管日經 225 指數在 8 月 5 日錄得有史以來最大單日點數跌幅，但日本股市反彈，日本股票基金仍是強積金今年迄今表現最佳的基金類別（18.91%），而美國股票基金也持續表現強勁，年初至今回報率達 17.45%，是自強積金成立以來第三佳的首 8 個月表現。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示， 8 月份市場大幅波動，導致美國納斯達克 100 指數短暫陷入「回調」區域，日本日經 225 指數則創下有史以來最大單日點數跌幅，但強積金於 8 月份仍錄得正回報。隨著市場反彈和強積金連續 4 個月錄得正回報，衝動拋售將會是代價高昂。

他指出，美國增長前景、議息及即將到來的美國大選等因素的綜合作用可能會擾亂市場，這突顯多元化投資的重要性。今年迄今投資收益已達約 882 億元，有望自 2020 年以來首次實現 1,000 億元的年度收益。