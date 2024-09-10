周大福新概念店開幕　品牌官：調整開店步伐　優化門店谷同店銷售

周大福珠寶（1929）宣佈位於香港的全新概念店正式開幕，集團首席品牌官陳義邦表示，未來五年將翻新所有門店，並會調整開店步伐，由過去高速增長改為門店優化，以增加同店銷售。



面對大眾的消化習慣改變，陳義邦又指，零售業亦有新的模式，為吸引客戶，採取減少櫥窗展示品、推「AI試戴」、舉辦分享會、中港產品一致性等方式。



周大福珠寶位於香港中環皇后大道中的全新概念店，佔地2,880平方呎，門店以標誌性的「周大福紅」為主色調，牆身設計和曲線營造出寬敞的氛圍，柔和的光線和木質材料提升了周大福珠寶展示產品的能力。此外，店內採用展覽式佈局展示各式珠寶珍品，宛如小型博物館。

年內翻新5至10間香港門店

周大福珠寶在今年4月宣佈未來五年將翻新旗下7,500間門店，陳義邦表示，今年將翻新5至10間香港門店，主要是油尖旺區，並按租約時間排次序，「一般完咗租約就裝修」。內地亦會翻新一線城市為主的20間店舖，例如廣州、武漢、北京等。

被問及現時經濟不景氣，零售業增長放緩，對周大福珠寶拓展門店有何影響，陳義邦坦言，過去幾年集團是高速增長，但目前轉變為優化門店或更換門店，「開舖節奏放慢，或者換啲更好的門店，去增加同店銷售。」

消費模式轉變 零售商數招吸客

陳義邦介紹，隨著大眾的消化習慣改變，零售業亦有新的模式，例如中環新概念店櫥窗展示的珠寶首飾會較以往少，「顯得更矜貴」，同時店內亦有「AI試戴」等以配合新一代的需求。產品方面，亦推出了更多標誌性的產品，「以前可能追求實用、大隻，而家會著重產品的故事、設計理念。」

因此，陳義邦指，在員工培訓方面，也作出了轉變，「例如我哋會用一啲自家網紅，用直播模式指導員工。」他又笑稱，「以前好景時，員工可以係三分鐘開一張單，而家就要花更多心機」，為吸引客戶，店舖不時會舉辦展覽或分享會，「我哋會Call啲熟客嚟參加，香港主要係民生區，每個月都有20至30場。」

針對旅客生意，陳義邦稱，以往中港兩地產品是不同的，但現時轉為一致，「因為計及關稅等，香港（產品）會平過內地，好多旅客會係香港門店搵內地熱銷產品。」