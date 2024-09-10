銀色債券｜銀行費用豁免優惠一文看清　中銀香港建議至少抽20手

政府公布第九批銀色債券發售詳情，目標發行額為500億元，但會視乎認購反應，將目標發行額上調至最多550億元。至於回報，派息將與本地通脹掛鈎，保證不會少於4厘，惟較上一批銀債5厘低。

今次認購期由9月30日早上9時開始，至10月14日下午2時結束，並於10月23日發行。據過去經驗，銀債深受老友記歡迎，各大行亦推出優惠「吸錢」。

恒生︰提供「7免」 料反應續熱烈

恒生銀行表示，為方便長者客戶認購第9批銀色債券，提供全方位線上線下銀色債券認購渠道，並同時推出7項費用豁免優惠，包括豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、債券轉入費、債券轉出費。

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，銀色債券是一項較穩定和低風險的投資選項。按目前的經濟數據，市場普遍預期聯儲局在9月開始減息，加上現時投資市況仍較為波動，而新一批債券提供4厘保證息率，對追求穩定收益的長者客戶具有一定吸引力，相信今次認購會繼續反應熱烈。

銀色債券再出爐，恒生提供「7免」，料反應續熱烈。(資料圖片)

渣打︰香港客戶獲豁免多項認購銀債費用

渣打香港稱，為歡迎香港特區政府推出新一批銀色債券，將為認購相關債券的客戶提供多項收費豁免，包括手續費、提前贖回、託管服務、代收利息、贖回到期債券。客戶可透過網上銀行及分行遞交認購申請。

渣打香港財富方案業務主管何文俊表示﹕「市場預期美國即將減息，港元定存優惠息率有機會逐步回落，目前是合適時機透過優質債券鎖定較高的收益率。新一批銀色債券保證息率不少於4厘，屬於適合長者風險胃納及帶來穩定回報的投資選項，相信對他們來說具一定吸引力。過往八批銀債的最終發行額及認購金額均有增加，可見此類風險相對低和回報穩定的投資產品日益受捧的程度。去年，渣打客戶認購第八批銀色債券的總認購申請及金額均創歷年新高，相信今批的認購反應與過往相若。」

滙豐︰數碼平台續成受歡迎認購渠道

滙豐為第九批銀色債券（Silver Bond）的聯席安排行及配售銀行。該行指，與去年一樣，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。滙豐會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

滙豐同時預計，數碼平台會繼續成為受銀債投資者歡迎的認購渠道。於2023年，隨著年長客戶日益習慣使用流動理財，經該渠道遞交銀債申請按年上升50%。整體而言，經流動及網上理財認購銀債的客戶佔比近5成。

中銀香港個金產品總經理周國昌建議客戶認購20手。﹙資料圖片﹚

中銀香港︰建議客戶認購20手

中銀香港會豁免投資者認購、持有及如需提早贖回債券的所有相關費用。

中銀香港個金產品總經理周國昌表示，參考目前的息口環境及去年認購情況，料今年銀色債券能錄逾30萬人認購，他建議客戶認購20手，如資金較為充裕，更可以考慮25至30手。

中信銀行︰推出「七免」優惠

中信銀行(國際)表示，就最新一批銀色債券推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。