中信里昂指內房銷情續惡化　消費需求疲弱　料本月降準25個基點

中信里昂中國及香港研究主管楊帆指，內地全年GDP增長應接近於5%，生產端還算可以，需求端就疲弱，直言消費壓力艱巨。居民對於未來的許多悲觀預期，都集中於當下，料下半年CPI可回暖，但PPI就仍維持負數。



談及內房危機，其認為房地產投資與銷售，還在以更快的速度下降，內房價格並未出現底部反彈。楊帆引述環球經濟體，樓價見頂後下跌的時間與幅度數據，下跌時長的均值為10年，跌幅就足有42.8%；而內房從2021年下跌至今，跌幅僅有17.9%。



料內房投資與銷售續挫 總體跌幅未達環球經驗水準

楊帆表示，內房的投資與銷售，還在以更快的速度下降，她引用公司調研結果指，環球其他經濟體都經歷過類似，但是速度較慢的樓價下跌。以日本為例，其1991年時樓價達到峰值，隨後有18年的時間，樓價均下跌，跌幅達44.8%。以綜合日、美、台等環球數據計，平均下跌時長為10年，跌幅就足有42.8%，而內房從2021年下跌至今，跌幅僅有17.9%。

其表示，內房看似跌幅只約18%，但若撇除北上廣深等一線城市，更低線城市的房價跌幅已逾40%，即達到全球平均水平，兼以此前監管部門「三條紅線」的要求，加速了此進程，但其實所有經濟體都有經歷相似過程，希望可以從中獲取信心。

楊帆表示，內房的投資與銷售，還在以更快的速度下降。（資料圖片）

內房累消費情緒 惟服務消費仍強勁

且內房在總體GDP中的佔比，由七成降至五成。但於大多數國家的經驗看來，當樓價下挫時，其在當地GDP的佔比應為上升態勢，即房地產行業佔GDP的比重，與城鎮化率呈正相關，因而她表示，下跌並不可怕，最終的結果極大可能就是產業出清、優勝劣汰。

不過內房所引發的財富效應，仍然令當下消費情緒悲觀，惟有服務類消費較強勁。楊帆表示，旅遊文化的場景消費仍然豐富，服務消費的佔比上升為大趨勢。

中信里昂預計，今年9月仍有一次降準（RRR）機會，將下調25個基點。（資料圖片）

預計內地本月降準25個基點

就貨幣政策而言，她預計伴隨美聯儲減息板上釘釘，為內地放寬貨幣政策提供空間。其預計，今年9月仍有一次降準（RRR）機會，將下調25個基點。

而至第四季度，7天逆回購利率（OMO）還會下調10個基點。其續指，預計OMO利率將成為唯一的政策利率，中期借貸便利（MLF）的作用會繼續淡化。

此前屢有傳聞，免除內地投資者港股通股息稅，楊帆表示，最終未有公佈，其本人也覺疑惑。（資料圖片）

中港互聯互通續推 惟進度或遜預期

而提及投資者興趣，楊帆表示，內地經濟還是有比較強的下行壓力，但伴隨政策應對，今次接洽投資者，認為其對於中國的興趣還是多的，比預期好。且伴隨全球庫存週期反彈，下半年出口應仍錄得不俗表現，值得期待。

問及此前屢有傳聞的，免除港股通股息稅，以及人民幣櫃檯納入港股通等操作，楊帆直言，7月1日未有公佈免除股息稅，其本人也覺疑惑。但伴隨國資委此前出台對於上市公司市值管理的要求，許多大型央企均為A+H上市，料仍會刺激其提升股東回報，變相支持港股。她續指，相信內地與香港雙方始終有很好的溝通，只是推行進度或比想象中慢。