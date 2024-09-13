普華永道遭天價罰款　官方揭「失職」位　一片空地當作可交付樓盤

涉恒大帳目造假風波，中國財政部及中國證監會公布對普華永道﹙香港稱'羅兵咸永道﹚的處罰，協同罰款共計4.41億元(人民幣．下同)，此外，財政部給予普華永道警告、暫停經營業務6個月、撤銷普華永道廣州分所的行政處罰。兩大監管機構同時列出普華永道在事件中「失職」的地方。



財政部指出，普華永道發表不恰當審計意見，涉六大問題。﹙資料圖片﹚

財政部︰發表不恰當審計意見 涉六大問題

財政部表示，經調查，普華永道及其廣州分所在恒大地產2018年至2020年財務報表審計過程中，明知恒大地產財務報表存在重大錯報而不予指明，發表不恰當的審計意見，出具虛假審計報告。主要問題涉六方面，包括：

一是2018年至2020年對恒大地產收入相關的主要審計程序，設計、實施存在嚴重缺陷，多項程序得出不實結論；2020年明知恒大地產提前確認收入而不予指明。

二是喪失獨立性，為恒大地產編制合併財務報表，並在合併財務報表層面編製調整分錄以虛增利潤。

三是明知或應知道恒大地產存在大量貨幣資金受限，對財務報表中的重大錯報不予指明，並透過各種方式隱瞞或掩蓋。

四是對恒大地產2020年虛增開發成本、隨意確認投資性房地產的重大會計錯誤不予指明。

五是未保持職業懷疑，未發現恒大地產「明股實債」方式融資、合併財務報表範圍不準確導致的重大會計差錯。

六是對恒大地產未依規定揭露重大訴訟仲裁事項不予指明，其他應收款及審計抽樣、持續經營等審計程序執行不到位，專案品質管制失效等。

中證監指，普華永道違反多項審計準則，五項審計程序失效 。﹙資料圖片﹚

中證監︰五項審計程序失效

至於中證監，則指出2024年5月，當局對公司債發行人恒大地產財務造假、詐欺發行等違法行為嚴肅作出行政處罰，認定恒大地產2019年、2020年年報存在虛假記載，相關5次公司債發行構成欺詐發行。普華永道是恒大地產上述期間的審計機構，中證監對普華永道在上述期間為恒大地產提供審計服務並製作、出具相關文件是否違反《中華人民共和國證券法》的規定，按法定程序開展調查。

調查發現，普華永道在執行恒大地產2019年、2020年年報審計工作中未勤勉盡責，在審計過程中違反多項審計準則，違背多項審計要求，多項審計程序失效，未保持應有的職業懷疑，未作出正確的職業判斷，未發現恒大地產大金額、高比例財務造假。

具體而言，中證監指，普華永道違反多項審計準則，五項審計程序失效 ︰

一是審計工作底稿失真，地產項目觀察中約88%的記錄與實際執行情況不一致，底稿記錄內容嚴重不可靠。

二是現場走訪程序失效，現場走訪認為符合交樓條件的樓盤大部分實際未完工交付，部分至中證監實地調查時仍未完工交付，甚至是「一片空地」。

三是樣本選取範圍失控，任由恒大地產替換樣本，將恒大地產標註「不讓去」的地產項目排除在走訪樣本之外。

四是文件檢查程序失靈，核驗無異常的交樓清單，實際上大量業主簽字確認日晚於資產負債表日。

五是複審程序失守，現場走訪程序複審工作流於形式，複審人員基於對走訪人員的「信任」出具複核結論。

中證監補充，普華永道為恒大地產2019年、2020年年報均出具了標準無保留意見審計報告，為恒大地產20恒大02、20恒大03、20恒大04、20恒大05、21恒大01等5次債券發行出具保證財務數據真實、準確、完整的聲明，普華永道制作、出具的文件存在虛假記載。