美國民間早已偷步減息　香港政府應掌握機會振奮民心｜汪敦敬

撰文的時候還未到美國議息的日子，但是減息未發生已有人發表認為減息之後樓價會繼續下跌，現在影響樓價的最主要因素的確是消費情緒，如果社會的消費情緒是自主甚至被渲染之下都看淡的話，當然一樣可以發生的！這種情緒化已經愈來愈影響社會的氣氛，希望官員不要低估，適當去做一些措施對樓市作支持。



當然評估市場情緒與政策不是筆者撰寫文章的目的，因為樓市不應該靠估的，我撰文一向都是分享一些數據看到的市場因素！無論市場跟不跟著數據走也好，筆者作為專業地產代理，是應該站在市場數據的角度做觀點的，有一些合理的重點希望大家明白，就是樓市在減息之後其實市場成本亦會減低，購買力有所增加是理性的反應！

而定期存款在減息的同時，要面對加快的通脹，例如香港的通脹率已經由4月的1.1%去到現在的2.5%，如果現在很多人只收取3厘多的定期利息，其實是沒有安全感的，亦不夠緩衝區去應付市場及物價的變化，所以因減息而令10萬億元的定期存款多了出來尋覓新的投資對象亦是一個理性的反應！有人說香港資金量破紀錄，市場上需要投資的需求又多了，但在這個情形之下一樣出現樓價下跌，如果公眾覺得這是正常的話，那真是沒有辦法！

雖然筆者撰文的時候美國議息尚未公佈結果，但其實整個金融環境已經在減息情況之中。首先，美國的按揭借貸已經由去年10月的7.79厘減到6.2厘，其實是先減的，最大影響息口其中一個因素是美債，美債的息口亦下跌，就算不宣佈減息，美債息口只是下跌大概1%，如果再加上香港通脹率由1.1%升到2.5%，其實等同消耗了定期1.4%的息率收益，這個購買力筆者相信會慢出，而我最重視就是整體國際的資金格局走向會有了改變，而這個改變不只是我們評估，是美國已開始有了資金走動，這個資金走動會有甚麼後果?不知道，但最差的時候已過了，任何轉變發生似乎對我們有利的機會是較大的，筆者反而覺得應該用這觀點去看，我仍然是相信情緒雖然可以不理性地左右市場發展，但始終都要回歸市場的實際數字機制。

筆者上文說過市場是面對非常之情緒化的情況，所以有一個對市場來說很重要的訊息我們可以掌握的，就是當美國減息的時候，如果香港是即時宣佈同時減息的話，其實我相信是對市場有很正面的提振作用，認為政府是需要表態對市場的支持，當然如果政府任由樓價下跌，對政府的財務才是最大困擾的。

筆者是樓市專家，在股市只是普通投資者，我認為如果政府宣佈進一步降低股票印花稅，可以繼續為市場帶來提振作用，與財爺說有關的費用不會影響大局，既然不會影響大局，但是信心會影響大局，我是建議政府配合同步減息，在相若時間降低股票印花稅，香港政府就給予市場一個進取的態度了。

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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