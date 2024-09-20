佳士得全新亞太區總部The Henderson開幕　李家誠、徐子淇同撐場

恒基地產（0012）甲級寫字樓The Henderson的租客陸續入伙，藝術及奢侈品拍賣行佳士得亞太區總部今日（20日）正式進駐，並即將舉行首場拍賣會。佳士得亞太區總部位於該建築第6至9層，佔地5萬平方英呎。



佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）表示，集團自2021年已經和The Henderson進行洽談。

佳士得亞太區主席程壽康表示，集團之所以將香港作為亞太區總部，是因為香港發展潛力非常大，藝術背後離不開金融融資、法務處理等，而香港有完善的法律體系及關稅等，佳士得一直視香港為大本營。

恒地主席李家誠今早出席了佳士得開幕儀式。（歐嘉樂攝）

李家誠解構尋找「氣球天鵝」之謎

恒地主席李家誠及太太徐子淇今早亦出席了佳士得開幕儀式。此外，二人早前更親身到The Henderson視察，更在大堂中庭打卡，與十分搶眼藝術品「氣球天鵝（紅色）」合影。

恒地指出，在確認扎哈·哈迪德建築事務所負責設計The Henderson大樓後，兩人率先聯想及收藏《氣球天鵝(紅色)》這件藝術品，並一致認為The Henderson是展示《氣球天鵝》的最理想地方。

李家誠表示，氣球天鵝的反光鏡面及曲線完美地呼應The Henderson流線型的形態，希望每一個走進大樓的人，都能被藝術作品包圍。