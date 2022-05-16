Hermès｜盤點5款佳士得拍賣價最貴的手袋 400萬Kelly包貴在哪？
撰文：世界高級品
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佳士得（Christie's）身為全球頂級的手袋拍賣市場，所拍賣出去的包包數量和種類肯定是數不勝數，其中許多稀有款 Hermès（愛馬仕）也包含在內，以下整理5款截至2021佳士得拍賣出最貴的五款Hermès包包！
前三名無庸置為女人們的終極夢想喜馬拉雅，因為染色難度極高，且數量稀少，在國際拍賣會上的成交價屢創新高。不過第四和第五名的來頭也不小，罕見的原料和高超的工藝也使它們在拍賣會上以驚人的價格成交。
2021年5款拍賣價最高的Hermès手袋一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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Top 5：黃褐色BARÉNIA 小牛皮及沼澤橡木22公分木製凱莉（Kelly）包
Kellywood是Hermès第一個幾乎整個包都採用木頭下去製作的包款，由於使用的沼澤橡木相當稀少，且製作的工藝複雜，產量非常的少，是款稀有程度堪比喜馬拉雅的包包，極具收藏價值。
生產年份：2020年；成交價：200萬港幣
Top 4：羽繡及繩索灰色SWIFT小牛皮32公分外縫馬賽克凱莉（Kelly）包
這款牛皮材質的包能拍賣到如此高價主要是因為它的稀有程度，因為12年前網路媒體不像現在如此發達，許多收藏家也沒聽聞過這款包，佳士得也是費盡千辛萬苦才找到這只包並將它送上拍賣。手袋上的羽毛馬賽克圖案是由巴黎高級訂製服裝工坊Maison Lemarie製作，細看可以看出由多種羽毛拼接排列而成的精緻細節。
生產日期：2010年；成交價格：275萬港幣
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Top 3：喜馬拉雅鱷魚皮 25公分鉑金（Birkin）包
生產日期：2016年；成交價格：300萬港幣
Top 2 ：喜馬拉雅鱷魚皮25公分內縫凱莉（Kelly）包
生產日期：2019年；成交價格：337萬港幣
Top 1：喜馬拉雅鱷魚皮28公分內縫鑽石凱莉（Kelly）包
這只喜馬拉雅鑽扣凱莉包在去年以台幣1429萬的成交價打破了拍賣史上最貴包款的紀錄，一舉坐上最貴手袋寶座。
生產日期：2021年；成交價格：400萬港幣
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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：佳士得拍賣會史上最貴的五個Hermès包款】