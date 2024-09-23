數碼港元｜第二階段測試今啟動　金管局︰測試重點落在「好用性」

金管局今日（9月23日）啟動數碼港元先導計劃第二階段，進一步探索個人及企業可使用的新型數碼貨幣，包括數碼港元及代幣化存款的用例。第二階段預計需時12個月，較首階段為長，金管局將與入選機構緊密合作，共同推進第二階段的工作，並計劃在2025年底前向公眾分享第二階段的主要成果。



目前沒有計劃推出第三階段

金管局副總裁李達志表示，目前沒有計劃推出相關計劃的第三階段，對於數碼港元何時商業化或正式推出，會視乎第二階段測試結果，涉及的問題也可能需時解決，然後才能決定是否會推出，以及推出時間。

相較第一階段，第二階段會著力測試是否「好用」，不再只是「可用」，相較現有電子支付包括轉數快等，是否可以更有效率、快速及較低成本。

李達志指出，數碼港元在第二階段測試，重點在是否「好用」。（周令知攝）

數碼港元先導計劃為數碼港元+項目的重要組成部份，參與第二階段測試的有11組機構，主要有三個主題用例測試，包括代幣化資產結算、可編程性及離線支付。部分機構為新加入，也有機構測試主題不同於首階段。李達志表示，首階段測試機構已累積一定知識及經驗，故此第二階段會選擇測試其他場景。

參與第二階段的有11組機構

第二階段研究結果將有助金管局了解一個公私營共存的數碼貨幣生態系統中，在設計、實施及運作方面可能面對的實際問題。數碼港元+項目將繼續推進技術及法律基礎相關工作，為未來可能發行供個人及企業使用的數碼港元奠定基礎。金管局也將成立數碼港元業界論壇，為參與機構提供合作平台討論，初期將聚焦與可編程性相關的議題。

恒生、滙豐及渣打三大行，將主要進行代幣化資產結算測試。主要用例包括讓銀行客戶能使用數碼港元及代幣化存款買賣代幣化投資基金，測試如何在需授權的公共區塊鏈上安全使用數碼港元及代幣化存款，以及探索數碼港元與以外幣計算的穩定幣之間的外匯交易。

金管局指數碼港元第二階段測試，今日開始進行。(周令知攝)

滙豐等三大行進行代幣化資產測試

而新加入的澳新銀行等機構，則將與Visa透過數碼港元及代幣化存款，支援接近實時的銀行間轉帳及跨境支付，以及貨銀兩訖結算，便利澳洲企業投資者向香港資產公司購買代幣化基金。

第二個測試主題為可編程性，由中銀香港、中國建設銀行（亞洲）、恒生、星展及天星銀行等推動。主要用例包括資金隔離以降低挪用風險、運用智能合約實現可編程預付，以及以數碼港元協助開發具開放性及可擴展性的數碼獎賞平台。

另外一個測試主題為離線支付，由工銀亞洲，以及新加入的交通銀行（亞洲）及中移動來推動，後者將測試使用儲存在手機SIM 卡中的數碼港元來實現離線支付及轉帳。前者測試雙線支付以提供額外支援。