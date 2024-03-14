數碼港元｜金管局推先導計劃第二階段　將探索創新用例

金管局今日（3月14日）宣布，推出數碼港元先導計劃（先導計劃）第二階段，以進一步探討數碼港元在香港的創新用例。



金管局去年10月完成「數碼港元」先導計劃的第一階段，研究可編程支付、代幣化資產結算及離線支付等多個範疇的本地零售用例。根據先導計劃第一階段的成果及經驗，第二階段將更深入研究第一階段的部分試驗，即數碼港元可能帶來獨特價值的三個特性，包括可編程性、代幣化及即時交收，並探索在第一階段未包括的新用例。

金管局將借助Ensemble項目即將構建的批發層面央行數碼貨幣沙盒，以優化數碼港元沙盒，讓數碼港元先導計劃第二階段的參與機構能加快概念驗證原型的設計、開發和測試其用例，並推動研究數碼港元與其他代幣化貨幣進行銀行同業結算，及它們之間的互通性。

通過研究數碼港元，金管局希望繼續探索央行數碼貨幣（CBDC）在未來數碼貨幣趨勢中所扮演的角色。金管局聯同CBDC專家小組已展開多項研究工作，深入探討可編程性、私隱及互通性等議題。先導計劃兩個階段的結果和經驗及CBDC專家小組的研究成果會為金管局將來可能推出數碼港元的研究提供參考。金管局未來亦會繼續就CBDC的最新發展與本地及國際持份者緊密合作。