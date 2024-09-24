全球金融中心指數　港居亞洲之首　許正宇︰反映港根基好、底子厚

《全球金融中心指數》，香港總排名上升一級，位列第三，僅次紐約及倫敦，重上三甲，且亞洲排名居首 ，整體評分亦大幅上升8分。

財庫局局長許正宇在社交平台帖文稱，最新公布的結果反映香港擁有制度優勢，根基好、底子厚，今屆政府先後推出多項政策措施，改革股票市場、促進綠色金融、建立虛擬資產規管框架，在創新金融服務方面力求突破，引領巿場革新，這些努力皆獲國際認可。「我們會繼續發揮香港獨特的優勢，結合『有為政府』和『高效市場』，提升香港國際金融中心的地位至新台階。」

報告列出香港在「營商環境」、「人力資本」、「基礎設施」，以及「聲譽及綜合」各方面，競爭力均名列前茅。

全球金融中心指數，本港重返三甲，居亞洲之首。﹙資料圖片﹚

主要金融行業領域，包括投資管理、保險業、銀行業、專業服務等排名全面提升，其中「投資管理」的排名更躍升至全球第一！本港的資產及財富管理業務蓬勃，在2023年年底管理的資產規模較之前一年增長約2%至超過31萬億港元，淨資金流入接近3,900億港元，按年大增超過3.4倍。

許正宇續稱，令人鼓舞的是，報告評估了金融中心的金融科技水平，香港的排名上升五位，躋身十大金融科技中心之列。

《全球金融中心指數》報告由英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院於每年三月和九月發布，評估全球121個金融中心表現。

最新報告顯示，首五位排名依次為紐約、倫敦、香港、新加坡及三藩市。