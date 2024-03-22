全球金融中心指數｜香港維持排名第四　落後新加坡一分

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院昨日（21日）聯合發布第35期《全球金融中心指數》（GFCI）報告，在全球121個金融中心，香港的總排名維持全球第四位，整體評分為741分，比第三位的新加坡少1分。紐約及倫敦分別以764分及747分排首兩位。



該指數從營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水平、聲譽等方面對全球主要金融中心進行了評估和排名。 全球前十大金融中心排名依序為：紐約、倫敦、新加坡、香港、三藩市、上海、日內瓦、洛杉磯、芝加哥、首爾。其中，上海、深圳在排名上各升一位，分別列全球第六和第十一。

港府發言人回應該報告時表示，香港在「一國兩制」下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，在積極融入國家金融改革開放格局之餘，保持國際化的特色。為此，2024至2025年度《財政預算案》中已公布一系列政策措施，力求更好結合「有為政府」和「高效市場」，推動香港金融市場發展至更高台階。

此外，香港將於下星期舉行金融盛事周，多項國際頂級峰會將在本港盛大舉行，包括「裕澤香江」高峰論壇、首屆世界合一論壇，以及全球投資峰會，將進一步展示香港國際金融中心的優勢、發展潛力和投資機會。