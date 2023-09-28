最新全球金融中心指數　香港排全球第四　整體評分較上期升19分

據最新一期《全球金融中心指數》報告，香港的總排名維持全球第四位，其中在營商環境、人力資本、金融業發展水平，以及聲譽和綜合等四方面的排名，上升至全球第四。



最新一期《全球金融中心指數》報告，香港的總排名維持全球第四位（英國Z/Yen集團網站）

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院今日（28日）聯合發布第34期《全球金融中心指數》報告，香港的總排名維持全球第四位，整體評分為741分，較去年的722分上升19分。

《全球金融中心指數》報告自2007年起，於每年3月和9月發布。第34期報告評估全球121個金融中心，排首位的是紐約，整體評分為763分；跟隔其後是倫敦及新加坡， 整體評分為744分、及742分。

第34期《全球金融中心指數》（英國Z/Yen集團網站）

港府發言人表示， 香港的整體評分顯著上升，在營商環境、人力資本、金融業發展水平，以及聲譽和綜合等四方面的排名也上升至全球第四，反映在新冠疫情後，香港作為國際金融中心的持久優勢和韌性獲得肯定。

發言人指，香港會不斷增強發展動能，善用制度優勢，包括優良的法治傳統、市場化及國際化的營商環境、穩健的基礎設施配套、與國際接軌的監管制度、多元化的金融產品及服務，以及資訊和資金自由流通等，鞏固香港的資本市場及國際金融中心的地位。

發言人續稱， 港府正全力增強香港資本市場的闊度和深度，並會繼續開拓新市場及尋求更多國際合作機會，包括綠色金融、金融科技等範疇，以不斷提升香港的競爭力。