新世界地震｜向鄭志剛售K11管理公司等項目涉2.1億　另訂服務協議

新世界（0017）宣布執行副主席及行政總裁鄭志剛退任，並轉任非執行董事及非執行副主席，即日生效。公司指出將獲由鄭志剛創辦的管理公司提供管理服務，3年服務費用合共總額上限為11.18億元。



公司指出向鄭志剛出售從事商業物業品牌物業資產管理服務﹑技術顧問﹑租賃營運及管理及顧問服務的K11 Commercial Management Gruop（K11管理公司），作價2,630萬元。

除K11管理公司外，新世界同時向對方出售主要業務為經營位於K11 MUSEA及可能位於其他K11商場爲租客的Gentry Club，作價2,721.1萬元。其他出售項目包括主要業務為支持愛互送基金會的營運，為香港的貧困及有需要人士提供援助的目愛互送有限公司；及一間從事提供營銷及推廣服務的公司和一間持牌旅行社。

公司又表示向鄭志剛出售相等目標公司的項目管理及顧問服務，作價1.5億元。鄭志剛將分180期，每期83.33萬元向新世界支付有關代價。

「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」自7月13日開始，7月22日天色不錯，已預約人士在K11 MUSEA地下免費展區參觀。(鄭子峰攝)

向鄭志剛授予30年商標許可

公司又指出與鄭志剛訂立為期3年的服務總協議，同時亦向鄭志剛授予為期30年的商標許可協議。

新世界指出，交易可讓公司更專注於地產本業，同時可令K11集團可更容易擴展，又能減低新世界的債務。新世界將繼續根據使用「K11」品牌的第三方管理業務的收入收取許可費，因此集團亦將從中受惠，集團擬將出售K11管理公司所得款項淨額用作一般營運資金。

就有關服務協議安排，新世界管理層於業績記者會上指出K11仍為公司旗下資產及品牌，公司仍持有商場及辦公室。將物業由專業管理去管理是大勢所趨，又指出業主與管理公司目標是一致。鄭志剛旗下公司向K11及K11 ATELIER等項目提供租賃﹑品牌等管理服務。