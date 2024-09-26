新世界地震｜鄭志剛辭任周大福﹑新創建及新百貨董事　即日生效

鄭氏家族第三代成員鄭志剛，今日（26日）辭任家族3間上市公司新創建（0659）﹑周大福（1929）及新百貨（0825）董事職務，並即日生效。



鄭志剛今日亦辭任新世界（0017）執行副主席及行政總裁，並轉任非執行副主席及非執行董事職務，同樣即日生效。

鄭志剛

周大福及新創建確認鄭志剛與公司並無意見分歧

周大福指出，鄭志剛已提出請辭執行董事職務，自2024年9月26日生效，以便投放更多時間在公共服務及其他個人事務。 鄭志剛已確認與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需要知會公司股東及香港聯合交易所有限公司。

新創建指出，鄭志剛已提呈辭任非執行董事，自2024年9月26日起生效，以便投放更多時間於公共服務及其他個人事務。他已確認與董事會並無意見分岐，亦無與其辭任有關的事項需要知會公司的股東及香港聯合交易所有限公司。

張輝熱接任新百貨主席

新百貨表示，鄭志剛已提出辭任非執行董事及董事會主席，及不再擔任董事會轄下薪酬委員會成員，以便投放更多時間於公共服務及其他個人事務; 並已確認與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需要知會本公司的股東及香港聯合交易所有限公司。

新百貨又指出，執行董事張輝熱已獲委任為主席，自2024年9月26日起生效。