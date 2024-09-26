新世界地震｜鄭志剛任內急擴張　負債比率升至55%　市值蒸發720億

【鄭志剛/馬紹祥/新世界高層變動】新世界（0017）大地震，鄭裕彤長孫鄭志剛辭任集團行政總裁，由前發展局局長、首席營運總監馬紹祥頂上，同時由執行副主席轉為非執行副主席，權力被架空。事實上，鄭氏家族第二代話事人鄭家純（純官）在2017年中風後，鄭志剛開始接手公司業務，大力開疆拓土，著手多項巨額收購及基建。公司密密借貸，卻遇上新冠疫情及美國加息周期夾擊，最終令集團債台高築，負債比率由其任內開始的34.8%，躍升至今時今日最新的55%，這還未包括永續債。



負債攀升，股價卻一直下沉，在鄭志剛任內的短短七年間，公司股價更由當初約40元，大插八成，至現時8.1元；市值亦由926.1億元，蒸發足足720億元或78%至206.1億元，較昔日子公司新創建310億市值還要低。



鄭裕彤甚為疼愛並積極栽培「長子嫡孫」鄭志剛。（Getty Images)

現年44歲的鄭志剛加入新世界發展（0017）已17年，是鄭家純與葉美卿生的4名子女中最早參與打理家族生意，也是鄭裕彤（彤叔）甚為疼愛、積極栽培的「長子嫡孫」。2017年初，鄭氏家族第二代話事人鄭家純（純官）中風，之後一直深居簡出，同年3月，鄭志剛臨危受命，由聯席總經理改任總經理，開始接手公司業務，展開七年「掌舵」之旅。

接手初期公司淨負債比率34.8%

當時公司股價在40元左右，市值大約為926.1億元。據2017年6月底為止的公司年報顯示，當時其淨負債比率為34.8%，當中總負債為1,439.8億元，扣除現金後的淨負債則是768.7億元。

鄭志剛甫接手，即開始大展拳腳，同年三奪長沙灣商地，區內投資額高達250億元；之後又在2018年5月，以總投資額200億元天價投得航天城項目，令外界嘩然。不過，同年純官中風後，首現身系內公司周大福（1929）全年業績發布會，力撐長子在他休養期間表現好好，希望兒子爭取更多時間累積經驗，大派「定心丸」。

鄭家純曾力撐長子鄭志剛，在他中風休養期間表現好好。（資料圖片）

大興土木債台高築 股價一沉不起

得到其父讚許，鄭志剛雄心壯志，再在2018年尾奪得啟德體育園25年營運權，而其心血K11系列品牌商場尖東「K11 Musea」，亦在2019年8月開幕贈慶，外界反應正面。時至2020年5月，鄭志剛亦終於「坐正」，正式成為新世界行政總裁。之後他更再下一城，花逾47億統一皇都戲院大廈業權。

不過，大興土木換來的結果是債台高築。在2020年年報中顯示，新世界淨負債比率已由其當初接手時的34.8%，推高至41.6%，升6.8個百分點，淨負債亦攀升至1,014.1億元。可惜的是，公司負債節節上升，但股價卻一直尋底。新世界始時宣布以「4合1」比例合股，合併後每手買賣單位仍是1,000股，股價及入場費直接「四級跳」，當時公司強調財務穩健，只為優化股東基礎，並預計在可見未來無須進行任何股本集資。

鄭志剛任內急擴張，之後要頻頻沽貨撲水救亡。（資料圖片）

頻頻沽貨撲水救亡

其實，地產商負債較高，本是常事。但屋漏兼逢連夜雨，美國聯儲局在2022年掀起加息周期，難免影響集團現金流表現。為此，鄭志剛亦想盡辦法減輕債務負擔， 頭炮是由鄭家純家族持有的周大福企業出手，以每股9.15元全購新世界手上約六成新創建（0659）持股，變相套現218億元。

在今年3月，再以40.2億元沽出集團旗下荃灣大型商場「愉景新城 D‧PARK」予華懋集團。而三個月後，新世界再向母公司周大福企業，拋售前海周大褔金融大廈北塔餘下三成權益，交易作價14.4億人幣，即折合約15.5億港元，用作一般營運資金。

新世界逾廿年以來，全年業績再度「見紅」。（資料圖片）

鄭志剛苦心沽貨，只為減債，圖解決集團債務危機。不過，截至去年底的半年業績，新世界總負債已達到1,621億元，扣除現金後的淨負債也達到1,189億元，淨負債比率為49.9%，計及資本化利息開支，期內支付利息達78.04億元。計及永續債，淨負債比率達逾70%，為上述本港主要地產商中負債最重。

而一人難挽狂澖，新世界至今年6月底止的2024年全年業績，股東應佔虧損達到190億至200億元，為集團自2003年度及2004年度以來，全年業績再度「見紅」。時至今日停牌前為止，新世界股價僅剩8.1元。換言之，在鄭志剛任內，股價大跌約8成；市值更由926.1億元跌至206.1億元，市值足足蒸發720億元或約78%。